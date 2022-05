Do nerizikové práce bez povinné prohlídky, plánuje Válek. Lékařům to má rozvázat ruce

Někteří zaměstnanci by v budoucnu už nemuseli povinně před nástupem do nové práce na vstupní lékařskou prohlídku. Ministerstvo zdravotnictví chce prohlídky zrušit hlavně pro administrativní pracovníky, jejichž činnost není riziková. Tím se má uvolnit kapacita praktických lékařů, kteří dnes nemají dost času na preventivní prohlídky. Návrh podporuje Hospodářská komora i některé firmy.

Devětadvacetiletý Martin z Hradecka nastoupil 2. května do nové práce jako programátor. Ještě předtím ale musel absolvovat zdravotní prohlídku u svého praktického lékaře. "Ptal se, jestli se rodiče s něčím léčí, jestli jsem zdravý, změřil mi tlak, poslechl srdce, zvážil mě. To bylo vše. Zaplatil jsem 500 korun a dostal potvrzení, že mohu pracovat," líčí Martin. Domnívá se, že kdyby byl starší, vypadal nezdravě nebo měl rizikové povolání, prohlídka by byla důkladnější. "Tohle však byla pouhá formalita," podotýká.

Vstupní prohlídku u lékaře dnes musí absolvovat každý, kdo nastupuje do nové práce na hlavní pracovní poměr, bez ohledu na typ zaměstnání. Prohlídky hradí zaměstnavatelé. Někteří pracovníci kromě toho musí i na výstupní prohlídku.

Ministerstvo zdravotnictví chce nyní zrušit vstupní prohlídky u profesí, které patří do první, tedy nejnižší kategorie rizikovosti. Jedná se především o pracovníky v administrativě. "V případě administrativních pozic by mělo prohlídek ubýt. Je to zbytečná zátěž pro praktické lékaře a u těchto profesí není tak nutné absolvovat vstupní či výstupní prohlídku," uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Ministerstvo podle něj usiluje o to, aby novelizace vyhlášky o pracovně-lékařských prohlídkách byla schválena ještě letos. Konkrétnější byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý měsíc v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Řekl, že změna vyhlášky o prohlídkách by měla být připravena zhruba do měsíce a do praxe by mohla vejít od září.

"Chci se dostat na standard Evropské unie. Chci výrazně snížit počet vstupních a výstupních prohlídek - zvlášť u kategorií, které nejsou rizikové - a výrazně snížit množství administrativy. Chci také, abychom v rámci preventivních prohlídek těm, co je absolvují, nabízeli nějaké bonusy," uvedl Válek.

V rozhovoru pro Lidové noviny poté poznamenal, že vstupní prohlídky nejsou nutné u všech profesí. "Třeba u policistů, havířů nebo slévačů smysl mají. Ale proč ji má mít sekretářka?" poznamenal. Na otázky Aktuálně.cz však neodpověděl.

Více času na preventivní prohlídky

Změnu prosazuje Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu. S návrhem souhlasí i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. "V případě zaměstnanců kategorie jedna mi to dává smysl. Lékařům se tím uvolní ruce pro preventivní prohlídky, které nestíháme - v Česku se dělá jen zhruba polovina preventivních prohlídek, které by se dělat měly. Proto si myslím, že to přinese prospěch i pacientům," říká Šonka.

Prohlídky v případě nerizikových povolání nejsou podle Šonky zásadní pro zdravotní stav lidí jako spíše formalita. "Zaměřují se na to, zda je člověk schopen vykonávat práci. Nezjišťují, jestli máte vyšší cholesterol, zvýšenou hladinu cukru či jiná zdravotní rizika, která by do budoucna mohla ovlivnit váš zdravotní stav. Tím se zásadně liší od preventivních prohlídek ze zákona hrazených ze zdravotního pojištění. Ty se zaměřují na odhalení onemocnění, které do budoucna může ovlivnit zdravotní stav pacienta," míní.

Lékařům by podle něj v případě schválení vyhlášky mohlo ubýt práce zhruba o deset procent. Nyní podle něj tráví až polovinu pracovní doby jinými věcmi než medicínou a administrativy neustále přibývá.

Kontroly jen dobrovolné, navrhuje Hospodářská komora

Bylo to během covidu, kdy se podle předsedy sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Iva Hlaváče ukázalo, že jsou vstupní prohlídky často jen formalitou. Firmy podle něj měly problém se získáváním potřebných potvrzení pro své pracovníky, a vláda je tak po nějakou dobu promíjela.

"Na západ od nás jsou tyto prohlídky dobrovolné a není tam větší výskyt nemocí z povolání. I my chceme mít tyto prohlídky dobrovolné. Nechceme je rušit, ale chceme, aby měli zaměstnavatelé možnost domluvit si, jaký rozsah pracovnělékařských služeb budou poskytovat. Chceme docílit toho, že peníze zaměstnavatelů budou využity na daleko lepší preventivní péči," vysvětluje Hlaváč. Zároveň podle něj musí být garantováno, že zaměstnanec, který o prohlídku požádá, ji dostane.

"Pokud se ale jako zaměstnavatel budu moct domluvit s poskytovatelem zdravotních služeb, že místo těchto prohlídek bude dělat preventivní kontroly, které mohu nabídnout i jako bonus pro zaměstnance, bude to pro všechny zajímavější a lepší," podotýká Hlaváč.

Zároveň je podle něj na místě vést debatu o tom, zda by se vstupní prohlídky mohly prominout i části pracovníků, kteří spadají do kategorie dva. "U některých zaměstnanců v této kategorii jsou rizika stejně marginální jako u kategorie jedna," míní Hlaváč. Otázkou je, zda zůstanou periodické prohlídky, které zaměstnanci musí absolvovat jednou za několik let. V návrhu Hospodářské komory je i prodloužení jejich intervalu.

Zaměstnavatelé nyní podle Hlaváče čekají na vyjádření ministerstva zdravotnictví k jejich návrhu. Není však jasné, kdy to bude. Podle mluvčího ministerstva Jakoba se nyní vyhláška chystá a podrobnosti resort sdělí až později.

Bez prohlídky nezjistíme problémy, varuje lékařka

Předseda praktiků přiznává, že návrh může vyvolat nelibost u části lékařů. "Tyto prohlídky platí zaměstnavatel, takže představují příjem mimo zdravotní pojištění. Bude to pro ně znamenat ekonomický výpadek, který by se ale měl nahradit tím, že budou poskytovat péči hrazenou zdravotními pojišťovnami," říká Šonka.

S návrhem nesouhlasí například lékařka a jednatelka společnosti Care & Cure Clinic Rabha Ben Yahia. S pracovním lékařstvím má podle svých slov dlouhodobou zkušenost. "Bez vstupní prohlídky se nemůžeme dozvědět, zda zaměstnanec může konat danou práci, nebo ne, byť se jedná o práci první kategorie. Nebo zda nemá zdravotní problémy, které se zhorší při jeho nástupu, a potom se bude hádat a soudit se zaměstnavatelem o odškodnění kvůli tomu, že se jeho zdravotní stav zhoršil při výkonu práce," vysvětluje Yahia.

Také manažerka zdraví České spořitelny Pavla Mendlová upozorňuje, že vstupní prohlídky, pokud jsou tedy řádně provedené, mohou být cennou informací a mohou omezit rizika plynoucí z různých chronických onemocnění. "A to zejména u osob, které nedochází na své řádné preventivní prohlídky k praktickému lékaři," podotýká.

Návrh naopak vítá například společnost Metrostav. Povinné prohlídky zaměstnanců z kanceláří jsou podle ní velkou a zbytečnou zátěží. "Zaměstnanec musí navštívit svého praktického lékaře, vyzvednout a uhradit výpis ze zdravotnické dokumentace a následně absolvovat lékařskou prohlídku ve smluvním zdravotnickém zařízení, která je pro nerizikové kategorie formální," říká mluvčí Vojtěch Kostiha.

Pozitivně zrušení prohlídek administrativním pracovníkům vnímá také Škoda Auto, Kooperativa, Mall nebo Deloitte. "Pro zaměstnavatele i zaměstnance přináší povinné vstupní prohlídky administrativních pracovníků časovou i organizační zátěž, pro zaměstnavatele i zátěž administrativní a finanční. Tato povinnost příliš nevyhovuje ani současnému trendu flexibilní práce a práce na dálku," říká Iva Bilinská, advokátka Deloitte Legal, která se zaměřuje na pracovní právo a lidské zdroje.