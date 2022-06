Do čela armády s jednu hvězdičkou navíc, vláda navrhla povýšit Řehku na generálmajora

Brigádní generál Karel Řehka převzal ve středu od prezidenta Miloše Zemana jmenovací dekret do funkce náčelníka Generálního štábu. Na pozici prvního muže české armády nastoupí 1. července. Ve středu se ovšem pro generála Řehku odehrála ještě jedna podstatná událost. Vláda Petra Fialy (ODS) na svém jednání schválila návrh, aby ho prezident Zeman povýšil do hodnosti generálmajora.

Fialův kabinet se po středečním jednání s veřejností nepodělil o jeden z výsledků zasedání. Podle něj by měl brigádní generál Řehka získat jednu hvězdičku navíc. Pokud prezident Zeman na návrh kabinetu přistoupí, jmenovaný šéf generálního štábu se stane generálmajorem. Jde o třetí nejvyšší generálskou hodnost.

"Vláda navrhuje prezidentu republiky jmenovat dnem 22. června 2022 do hodnosti generálmajora brigádního generála Ing. Karla Řehku," stojí v usnesení, které ve středu Fialova vláda schválila a jež má Aktuálně.cz k dispozici. Kabinetu ho předložila na stůl ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Pokud by Řehka vystoupal do čela armády jako "pouhý" brigádní generál s jednou hvězdičkou, bylo by to krajně nezvyklé. Poslední jeho dva předchůdci ve funkci, Aleš Opata a Josef Bečvář, se stali náčelníky coby generálporučíci, tedy ještě s jednou hvězdičkou navíc, než by měl příští týden získat Řehka.

"Disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi na úseku obrany a výrazným způsobem reprezentoval Armádu České republiky při plnění úkolů v zahraničních operacích i jako příslušník mezinárodního štábu NATO a vojenské diplomacie v zahraničí. Svým přístupem se významně zasloužil o prestiž armády v zahraničí a u našich spojenců a těší se úctě vojáků i důstojníků Armády České republiky," stojí v návrhu.