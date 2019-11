Dívejme se víc ke Komenskému než do zahraničí, zaznělo na festivalu o vzdělávání

Na pražském Výstavišti proběhl ve čtvrtek první den festivalu o vzdělávání PREF. Debaty se zatím točí například kolem nové strategie o budoucnosti českého školství. Ministr školství vyjádřil obavy, jak dokument dopadne po připomínkách ostatních resortů. Zmínil také, že strategií už bylo několik, ale do praxe se nedostaly.

Je to zcela ojedinělá akce o tom, jak by mělo vypadat vzdělávání příštích let a desetiletí, ovšem hned v prvních chvílích mohli návštěvníci slyšet o muži, který žil před stovkami let - Janu Ámosi Komenském. Vzpomněl ho při jednom z prvních festivalových vystoupení ředitel střední školy na pražském Smíchově Radko Sáblík, když mluvil o tom, jak by mělo vypadat české školství.

"Dost často se odvoláváme na Jana Ámose Komenského, ale přitom na něj často zapomínáme. Kdybychom se víc dívali směrem k panu Komenskému než do zahraničí, tak bychom v některých případech udělali lépe," řekl Sáblík a ukázal několik jeho citátů, které dával za vzor.

"Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místo křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce," citoval Komenského.

Podle Sáblíka je zřejmé, že už Komenský věděl, jak by to ve škole mělo vypadat a jak by měl pedagog učit. "Učitel by neměl být ten, kdo prezentuje frontální výklad informací. Měl by to být někdo, kdo žáky vede a učí, jak s informacemi pracovat," uvedl Sáblík.

Podobně popisoval roli učitele také ministr školství Robert Plaga (ANO), který avizoval, že vše podstatné kolem budoucího školství se pokusilo ministerstvo společně s odborníky včlenit do Strategie 2030+. Z Plagových slov ale bylo zřejmé, že se obává, jak tato strategie dopadne, až ji brzy pošle k připomínkám na jednotlivá ministerstva.

"To bude docela úhelný kámen. Zatímco ve strategii jsou krásné myšlenky, tak v připomínkovém řízení se dozvím, jak tam chybí branná výchova nebo nějaké další předměty, případně více hodin tělocviku," sdělil Plaga. Ten si také postěžoval na to, že veřejnost se zajímá nejvíce ze všeho o platy pedagogů místo toho, aby se všichni zajímali o kvalitu vzdělávání a o změny, které se chystají.

Ministr Plaga mluvil také o tom, že řada dobrých nápadů už byla v Bílé knize o vzdělávání v roce 2001 a ve Strategii vzdělávání 2020, ovšem mnohé tyto myšlenky se do škol vůbec nedostaly. "Už v té době jsme věděli, že nemáme vychovávat pro průmysl, ale že základním cílem vzdělávání je 'vytvořit' občana, který má kompetence obstát v životě jako jednotlivec," řekl Plaga.

Akce pokračuje až do soboty

Čtvrteční program na festivalu se zaměřuje především na základní školství, na několika místech je možné navštěvovat přednášky, semináře a diskuse, a to až do pozdních odpoledních hodin. Napěchovaný je také páteční "středoškolský" program, kdy se bude mluvit například o uplatnění středoškoláků v praxi, jak nastavit funkční testování na školách nebo proč země jako Finsko, Polsko a Lichtenštejnsko přistoupily k reformě školství a co z jejich zkušeností lze přenést do Česka.

Sobotní program pod heslem "Rodina jako základ pro vzdělávání" nabízí například tematické bloky nazvané Role rodiče v procesu vzdělávání, Mimoškolní výchova a vzdělávání, Škola budoucnosti, Vzdělávací alternativy, Předškolní výchova, Technologie a děti nebo Jak děti vzdělávají rodiče. Zástupci České televize budou například mluvit o roli veřejnoprávních médií při výchově a vzdělávání, v jiné části dne budou odborníci odpovídat na otázku, jak se pozná dobrá mateřská škola.

"Jsem přesvědčen, že jde o skutečně výjimečnou a přitom dostupnou akci, která u nás dosud chyběla," tvrdí David Souček, který se jako člen programové rady festivalu věnuje dramaturgii jeho odborné části včetně výběru hostů. V oblasti vzdělávání se pohybuje od revoluce, je ředitelem společnosti Kalibro Projekt, která již čtvrt století systematicky mapuje znalosti a dovednosti českých žáků stejně jako školní klima, vztahy, komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a vedením škol a další důležité parametry vzdělávání.