Učí, jak učit. Naše práce má obrovský smysl, říkají lektoři programu Učitel naživo

Už ve čtvrtek začíná v pražském Průmyslovém paláci unikátní konference The Prague Education Festival. Kromě jiného budou stovky učitelů a dalších odborníků hovořit o zajímavých projektech v českém i zahraničním vzdělávání. Jedním z nich bude i český program Učitel naživo, ve kterém se absolventi vysokých škol připravují pod vedením špičkových pedagogů na dráhu učitele či učitelky.

Učitel naživo je akreditovaný program, který umožňuje absolventům vysokých škol udělat si pedagogické minimum a jít učit na druhý stupeň základních škol nebo na střední školu.

"Mně se tento program velmi líbil. Vize toho, že přispěji k tomu, aby začínající učitelé měli co nejlepší přípravu, mi přišla smysluplná," vysvětluje svou cestu k tomuto programu koordinátor výcvikového týmu Matouš Bořkovec, který v minulosti pracoval jako manažer vzdělávacích projektů pro velkou neziskovou organizaci, odkud odešel na částečný úvazek učit. "Díky tomu jsem poznal, jak je začínající učitel ve škole poměrně osamocený, jak je to náročné povolání a jak učitelé potřebují podporu," podotýká Matouš, který se zná už dlouho s Alexisem Katakalidisem.

Svedla je dohromady právě profese kantora, společně už dříve založili učitelské večery, na kterých se jednou měsíčně scházeli s kolegy, s nimiž si předávali zkušenosti, co a jak se jim při učení na školách daří či nedaří. Alexis vystudoval učitelství ve Velké Británii, kde předtím pět let učil.

"Velmi se mi líbilo, jak věří, že se člověk může díky vhodnému tréninku a

metodám stát dobrým učitelem. Což je rozdíl oproti Česku, kde jsem se někdy setkal s názorem, že učitelem se už buď člověk rodí, nebo nerodí. Říkal jsem si, že až se vrátím do Čech, tak bych chtěl tuto britskou zkušenost někde předávat," říká ke své motivaci AlexisKatakalidis.

Příležitost našel v programu Učitel naživo, který bude prezentovat i na velkém festivalu o vzdělávání The Prague Education Festival. Získal post průvodce začínajících učitelů, čemuž se věnuje přesně jeden rok a jeden měsíc. "Jsem nadšený, mám možnost se setkávat s lidmi, kteří chtějí svou práci dělat dobře a mají společný cíl vzdělávat co nejlépe budoucí učitele. Navíc jsme obklopený velkými kapacitami českého vzdělávání, což mi přináší radost a inspiraci," pochvaluje si Katakalidis.

Hledali jsme způsob, jak co nejvíce prospět českému školství

Nadšení ze své práce neskrývá ani Kryštof Vosátka, který byl u programu Učitel naživo od samého počátku v roce 2016. "Jsem vystudovaný středoškolský učitel literatury, učitelský výcvik jsem absolvoval v Londýně, kde jsem také učil na dvou náročných školách. Učení mě bavilo, myslím si, že to je ohromné povolání, neuvěřitelná práce," tvrdí.

Postupně se ale podle svých slov dopracoval k tomu, že chtěl, aby co nejvíce dětí mělo co nejlepší učitele. "A k tomu můžu určitě hodně přispět na pozici, kterou teď zastávám," věří si Kryštof Vosátka, který má v popisu práce "šíření myšlenky organizace, navazování spolupráce a rozvoj vztahů s finančními i nefinančními partnery".

Jak ale celý program vlastně začal? "Bylo to v Nadaci České spořitelny, kdy jsme se zabývali tím, jak co nejvíce přispět ke zlepšování českého veřejného školství. Postupně jsme se dostali k rozhodnutí, že jedním z nejefektivnějších způsobů bude příprava budoucích učitelů. Takže jsme jezdili po Česku i po světě, zkoumali, kde co skvělého dělají, a na základě toho jsme postavili program Učitel naživo a poté program Ředitel naživo," popisuje Kryštof Vosátka.

Na začátku byla v roce 2016 skupinka 15 studentů, ke které postupně přibývaly další ročníky. V současnosti už má program 35 absolventů a 70 studentů, kteří mají přidělených 36 provázejících učitelů, 65 průvodců a 16 mentorů a lektorů. Tito studenti přitom získávají praxi v 29 tréninkových školách v Praze a okolí. Postupně vznikl i program Ředitel naživo, který má 54 účastníků z řad ředitelů a zástupců škol, 6 průvodců a 6 lektorů a 24 škol, které s tímto programem spolupracují a mimo jiné slouží pro stáže a exkurze.

"Ten, kdo má zájem, absolvuje přijímací řízení, které se skládá jak z motivační eseje na téma, proč by chtěl být učitelem, tak z ukázky výukové aktivity se skutečnými žáky, kdy adept o studium předvede, jak se před takovým auditoriem pohybuje a co říká," popisuje Kryštof Vosátka a upozorňuje, že dnešní učitel musí být pro žáky více průvodcem vzdělávání než pouhou zásobárnou znalostí.

Praxe, praxe, praxe aneb Co nejvíce času před třídou

Kryštof, stejně jako Matouš a Alexis několikrát opakují, že v programu Učitel naživo považují za nesmírně důležité, že "jejich" budoucí učitelé absolvují mnohem více hodin praxe na školách, než je v Česku obvyklé - je to až padesát procent z celkového studia, obvykle v Česku tvoří praxe kolem deseti procent z celkového studia. Za další plus považují tzv. reflektivní semináře, kdy se studenti přibližně jednou za čtrnáct dní setkávají, detailně probírají své zkušenosti ze škol a baví se o tom, co a jak by měli dělat lépe.

"Pokud jde o praxi, chodí studenti do škol jednou týdně a to hned, jak začnou studium. To je v českých podmínkách opravdu něco zcela neobvyklého. Stejně jako to, jak potom se zkušenostmi z této praxe pracují. Při společných setkáních analyzují dopodrobna své zkušenosti ze školy, a to s dalšími studenty i svými průvodci, a také se svým učitelem ve škole," upozorňuje Matouš Bořkovec s tím, že tato část studia je velmi zásadní. "Student musí dokázat přemýšlet nad tím, co se mu ve škole s dětmi podařilo, co se děti naučily, a co může udělat příště proto, aby se toho naučily ještě více a lépe," dodává Bořkovec.

"Ta praxe je pro nás skutečně velmi důležitá, navíc pracují pod vedením zkušených učitelů, od kterých se můžou sami ještě učit," přidává se Alexis Katakalidis a popisuje, jak se díky tomuto častému kontaktu s žáky nemůže stát, aby studenti programu Učitel naživo po absolvování programu zjistili, že nedokáží předstoupit před třídu žáků. Katakalidis také vysvětluje, že mnoho času při přípravě budoucích učitelů věnují debatám o tom, jak žáky ve vyučování co nejvíce zaujmout a také je pozitivně motivovat k dalšímu učení.

"Učitel musí mít maximální snahu děti do výuky zapojit, bez ohledu na to, jestli jsou některé na učení méně či více šikovné. K tomu ale musí mít učitel výuku velmi dobře promyšlenou, a to tak, aby si z ní každý něco odnesl a aby byla smysluplná. Podobné je to se známkováním, je potřeba se nedívat na dítě tak, co je na něm špatně, ale co musíme udělat lépe, aby se mohlo zlepšit," podotýká a dodává, že v českých školách rozhodně přibývá učitelů, kteří takto ke své práci přistupují.