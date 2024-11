Roky likvidovali radioaktivní jezera, teď k nim navozili stovky tisíc tun odpadu

Za komunismu se zde zpracovávala uranová ruda a nebezpečný odpad se volně vypouštěl do obřích odkališť. Bylo ho 36 milionů tun. Už přes desetiletí se laguny u jihočeských Dívčic zaváží a sanují. Přichází ale další problémy. Někdo sem navezl statisíce tun strusky obsahující škodliviny. Obec kvůli tomu podává trestní oznámení. Provozovatel se naopak chce bránit a stěžuje si na poškození pověsti.

Rybníkářská oblast u Hluboké nad Vltavou působí za slunečného podzimního dne idylicky. Prostor několika kilometrů mezi obcemi Dívčice a Mydlovary, asi 15 kilometrů od Českých Budějovic, se ale vymyká. Na rozsáhlých plochách nerostou stromy ani keře, chátrají zde polorozpadlé budovy, v dáli stoupá pára z chladicích věží Temelína.

Skutečná rána se ale skrývá pod zemí. "Na stovkách hektarů se zde v zemi schovává 36 milionů tun rmutu zbylého po čištění uranové rudy," říká starosta Dívčic Miroslav Stulík. Rudu v letech 1962 až 1991 zpracovávala zdejší chemická úpravna MAPE Mydlovary. Ročně jí prošlo až 700 tisíc tun materiálu.

Z dříve malebné oblasti se stalo jedno z nejznečištěnějších míst Česka plné těžkých kovů a radioaktivních látek ve vodě, půdě i ve vzduchu. Už přes deset let probíhá sanace lagun a jejich zasypávání. Jak už v roce 2011 upozornilo Aktuálně.cz, končily tu staré pneumatiky i toxický popel ze spaloven odpadů.

Jenže nedávno přibyl další problém. Plocha bývalého odkaliště u někdejšího MAPE asi dva kilometry od zástavby je podle starosty opět znečištěná. Tentokrát obřími hromadami strusky - zbytkového materiálu po zpracování oceli. "Tento areál už byl kompletně vyčištěný a zasanovaný. Někdo sem zase navezl něco, co se zase bude muset odklidit," zoufá starosta.

Pokuta byla směšná, říká starosta

Postupně zjistil, že je tímto odpadem zavezených deset hektarů. Podle jeho propočtů by na místě mohly být stovky tisíc tun strusky. Znepokojilo ho, že zasypané jsou i stožáry vysokého napětí a vodovodní přivaděč. "Kdyby se něco stalo, nikdo se k němu dnes nedostane," říká.

Struska podle něj pochází od rakouských společností, které platí za odvoz materiálu do Česka, kde je za uložení odpadu nižší poplatek. Podobné haldy leží i jinde v jižních Čechách - u Českých Budějovic nebo u Kaplice.

V areálu působí firma Akupi CB Spol. Ta už před čtyřmi lety dostala za zavezení oblasti struskou pokutu 180 tisíc korun. "Použití konvektorové strusky není možné bez platného povolení pro nakládání s odpady a musí se řídit stanovenými legislativními pravidly," uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Inspekce také prokázala, že materiál obsahuje nadlimitní množství škodlivin, konkrétně vanadu a chromu. Závažnost ohrožení životního prostředí v případě vytýkaného porušení s ohledem na okolnosti vyhodnotila inspekce jako velmi významnou, ač stanovila, že podle zákonů nejde o "nebezpečný odpad".

Stulík označuje výši pokuty za směšnou. "Ukládání bylo opakované, dlouhodobé, nebezpečné. Tady jsou Zbudovská blata, pomník Jakuba Kubaty, Bezdrevský potok. Materiály při větších deštích vesele odtékají pryč a šíří se do okolí. Není to nijak zabezpečené," říká starosta Stulík.

Rozhodl se proto podat trestní oznámení na neznámého pachatele. "Nevíme, kdo to tam navozil. Nevíme, jestli to byla firma Akupi, nebo někdo jiný. Ale chceme, ať se to řádně prošetří," říká. Podnětem se už zabývá i inspekce životního prostředí.

Firma hrozí obci žalobou za křivé obvinění

Firma Akupi pochybení odmítá. Její jednatel Patrik Pilát tvrdí, že o žádném trestním oznámení neví a že firmu nekontaktovala policie ani jiný orgán. Naopak podle něj už zástupci firmy doručili starostovi Dívčic předžalobní výzvu k tomu, aby obec upustila od "protiprávních aktivit".

"Snaha kriminalizovat naši podnikatelskou činnost významně poškozuje dobré jméno naší společnosti a je-li pravda, jak ve svém dotazu naznačujete, že vůči nám bylo podáno trestní oznámení, pak zvažujeme, že na svoji obranu vůči oznamovateli podnikneme právní kroky, neboť křivé obvinění je trestný čin," sdělil Aktuálně.cz jednatel Pilát. Starosta však namítá, že trestní oznámení podává na neznámého pachatele, nikoli na firmu.

Pilát tvrdí, že na místě vodovodu se v současnosti žádná struska nenachází a materiál firma plánuje využít do staveb. To však starostu neuklidňuje. Už dříve inspektoři upozornili na to, že odvoz statisíců tun strusky by pro oblast znamenal výrazné zatížení dopravou.

"Podle nás by bylo nejlepší, kdyby ten materiál zmizel a nakládalo se s ním jako s nebezpečných odpadem. A aby to zaplatil ten, kdo to sem přivezl. A uděláme vše pro to, aby to přes nás nejezdilo. Ať si to vozí vlakem," zdůrazňuje Stulík.

