Divák nemusí nadávat u televize, může se zapojit do debaty, popisuje Filip Horký nový pořad DVTV

Osobnosti z politiky, veřejného života i sportu nabídne živě vysílaný pořad DVTV Forum. Ptejte se společně s moderátorem Filipem Horkým každý týden. | Video: Filip Horký | 00:42

Internetová televize DVTV rozšiřuje svůj obsah o pravidelné živé vysílání nového pořadu DVTV Forum. Moderovat ho bude Filip Horký, který už na tomto publicistickém kanále působí jako videoreportér. Host ve studiu bude hlavně odpovídat na otázky diváků, kteří je mohou pokládat online skrze sociální sítě. Tam se už týden shromažďují dotazy na prvního hosta, kterým bude šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, reagovat je ale možné i během vysílání. Pořad bude každé úterý od 20:00 nabízet Aktuálně.cz.

Čeká vás první živé vysílání nového pořadu DVTV Forum. Jak byste popsal tento formát?

Záměrem je dát lidem prostor. Chceme, aby se ptali na to, co je zajímá a na co jim chybí odpovědi. Spousta lidí má zajímavější dotazy než novináři, kteří už jsou někdy v jakési bublině. Diváky možná budou zajímat jiné věci a s editorem Filipem Víchem se budeme snažit, aby těch dotazů bylo zodpovězeno co nejvíce. Já se samozřejmě budu doptávat a usměrňovat to.

Kdy a jakou cestou mohou diváci pokládat dotazy?

Chtěli bychom k tomu využít všechny základní sociální sítě. Zatím je cesta skrze Facebook, Twitter a speciální formulář, který najdete na webu DVTV. Taky koketujeme s tím, že bychom použili Instagram. Lidi nemají limitováno, dokdy se mohou ptát. Mohou reagovat i v průběhu vysílání na to, co uslyší. Kolegové budou neustále monitorovat sociální sítě a vybírat nejzajímavější dotazy. Předpokládám, že ne vždycky se nám to podaří mít tak jednoznačně uzavřené, abychom po skončení jednoho vysílání oznámili hosta toho následujícího. Možná tak lidi nebudou mít vždy celý týden na kladení dotazů, ale budeme se snažit, aby toho času bylo co nejvíce.

Chcete se zaměřovat na nějaká konkrétní témata?

Na začátek se snažíme mít co nejatraktivnější a nejzajímavější témata. Soustředíme se na to, aby to mělo sílu. Nemělo by to být čistě politické, ale chceme, aby šlo o aktuální témata nebo abychom tam měli dostatečně zajímavá jména. Budeme se snažit zareagovat na to, co se v tu chvíli děje, a aby to nebyl jen magazín, ale také zpravodajství.



Hosty tedy budou známé tváře?

Základní myšlenka je dostat tam zajímavé hosty, kteří ne vždycky odpovídají na dotazy lidí, například herce nebo vrcholové sportovce. To jsou dlouhodobé cíle a dlouho rozjednaná jména. Pak jsou lidi, kteří jsou vzácní, ale rozhovory dávají. Další výběr hostů bude záviset na aktuálních událostech, to znamená, pokud budeme řešit kandidaturu na prezidenta, tak pozveme někoho, kdo k tomu má co říci.

Co by podle vás měl pořad přinést divákům?

DVTV FORUM - interaktivní pořad a prostor pro vaše otázky. Prvním hostem bude předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Živě budeme vysílat od osmi večer už v úterý. Sdílejte a napište nám, jaké další hosty byste v našem novém pořadu rádi viděli. A otázky můžete psát už teď do komentářů pod video. Zveřejnil(a) DVTV dne 23. Únor 2017

Já bych chtěl, aby někdo, kdo nadává u televize a rozčiluje se, na co se to ten blbec ptá, že ho to nezajímá a chce slyšet odpověď na něco jiného, mohl přestat nadávat a zeptal se na to, co chce slyšet. V žádném případě nedovolíme nadávky a urážky, to ať si lidi dělají v hospodě, ale chceme otevřít diskusi na témata, která lidi zajímají. To je to, co bychom chtěli v ideálním případě přinést.

Inspirovali jste se podobnými pořady?

Já mám pocit, že tyhle pořady mají tradici kdekoli ve světě. Ať už to byl Hydepark v ČT, nebo předvolební vysílání amerických stanic Town Hall Debate, kde měli lidé taky možnost se ptát. Není to něco extrémně nového, spíš se snažíme využít těch možností, co máme, a toho, že to máme nakoukané ze zahraničí i z domova. V porovnání s klasickou televizí máme výhodu, že nemusíme naplnit celou plánovanou hodinu. Když to bude nuda a budeme cítit, že je téma vyčerpané, můžeme to ukončit dříve.

Chystá DVTV také další projekty?

DVTV bude využívat nové studio, které v tuto chvíli vzniká v newsroomu Economia. Díky tomu nabídneme nejen nové pořady, ale zároveň i v lepším prostředí, aby měl divák i vizuální zážitek. To vytvoří novou část DVTV, nebude to čistě o rozhovorech, i když zůstanou základním kamenem. To je i důvod, proč se tým DVTV rozšiřoval.

autor: Iveta Čížová