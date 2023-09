Stát nemá říkat, co je pravda, tvrdí Rakušan. S dezinformacemi chce bojovat vzděláním

V minulosti vláda tvrdila, že připraví zákon proti dezinformacím. Nyní se však zdá, že nic takového do konce svého funkčního období nepředloží. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se na pondělní konferenci vyhranil proti slovnímu spojení "boj s dezinformacemi". Uvedl, že je důležitější, aby lidé čelili nepravdivým informacím vzděláním a stát dbal na dodržování stávajících zákonů.

Když ministr vnitra Vít Rakušan před půl rokem oznámil, že chystá zákon, který by mimo jiné umožnil vypnout weby šířící dezinformace, část opozice to označila za snahu o cenzuru.

"Úvaha, že někdo něco cenzoruje, je nešťastná. Nikdo neusiluje o to, abychom měli všemocný stát, který se bude dívat lidem přes rameno a jednou provždy vyloží svět s tím, že malověrce tvrdě ztrestá. To by byla cesta pryč z liberální demokracie. Nic takového nikdo nepřipravuje a ani připravovat nechce," řekl v pondělí ve sněmovně Rakušan na akci věnované dezinformacím.

Boj s dezinformacemi patřil při nástupu vlády Petra Fialy (ODS) k jedné z priorit. Jeho kabinet jmenoval i vládního zmocněnce, který měl mít tuto agendu na starosti. Michal Klíma však po několika měsících skončil a na jeho místo už nikdo nepřišel. Premiér Fiala dal následně najevo, že nepovažuje boj proti dezinformacím za smysluplný, protože prioritu vidí ve svobodě slova.

"Musíme za každou cenu chránit svobodu slova, svobodu projevu a všechny další atributy, které ke svobodné společnosti patří. Spíš než nějakou cestou represí a zákazů věřím v pozitivní komunikaci a vysvětlování, byť to může být méně účinné než nějaké atraktivnější a přímější cesty," oznámil Fiala v únoru po setkání s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou.

Rakušan v pondělí oznámil, že stát by měl potírat jen ty dezinformace, které jsou zjevně vytvořené v nepřátelských zemích s cílem poškodit Česko. Pokud jde o "běžné" dezinformace šířené mezi lidmi, tam by stát zasahovat neměl. S výjimkou toho, kdy tím dochází k porušování už nyní existujících zákonů.

"V takovém případě je třeba řešit případy podle práva rychle, efektivně a bez ohledu na to, kdo se takového jednání dopouští. To je úkol státu, vymáhání práva, uplatňování zákonů a ochrana všech obyvatel před násilím a nenávistí," řekl Rakušan.

Podle ministra není úkolem státu určovat, co je a není pravdivé či správné. "Tak se chovají diktátorské a autoritářské režimy. Našim úkolem není v rámci vzdělávání dětem říci, co je správné a co je názor, který mají zastávat, co je jediná pravda," pokračoval.

Na otázku Aktuálně.cz, jestli tím vláda fakticky nevzdala boji proti dezinformacím, Rakušan odvětil, že pracuje na vyvracení dezinformací různými způsoby. Pochvaloval si například přístup policie, která na sociálních sítích na konkrétních příkladech vysvětluje, jaké chování v online prostoru je už za hranou zákona.

Policie zároveň stíhá lidi, jejichž příspěvky na internetu přerostou ve vyhrožování. Podle ministra čelí trestnímu řízení možná až stovky lidí, kteří vyzývali k nenávisti.

Že se ale Českem šíří řada závažných dezinformací, upozornil přímo na pondělní konferenci ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka, který jmenoval i několik příkladů. Jeden z nich se týkal ruského agenta v Česku. "Na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil, aby se ve veřejném prostoru šířily narativy podporující zahraničněpolitické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. A k tomu byly využity i veřejně známé osobnosti," uvedl.

Při své řeči Koudelka viditelně zvýšil hlas, když narážel na lidi, kteří působení Ruska zpochybňují. "Kdo v tuto chvíli řekne, že neví, co je ruská propaganda, kdo neví, co to je ruská dezinformace při takto brutálním zasahování do podstaty demokracie v České republice, tak je slepý a hluchý," prohlásil hlasitě. Ke zmiňovanému případu agenta více neřekl, při odchodu z jednání čekajícím médiím sdělil, že vše, co chtěl říci, už řekl.

Video: Kdo neví, co je ruská dezinformace, tak je slepý a hluchý, řekl emotivně šéf kontrarozvědky