Senioři kurz zcela zaplnili. Učí se v něm, jak jim umělá inteligence usnadní život

Digitální gramotnost se v dnešní době, kdy se informace nejrychleji šíří prostřednictvím internetu, stala klíčovou dovedností. S tím, aby se důchodci vyznali v mase informací, rozeznali manipulaci od pravdy a dokázali ověřovat fakta, pomáhá projekt neziskové organizace Transitions. Ta v listopadu pořádala pro českobudějovické důchodce kurz práce s umělou inteligencí.

Před Jihočeskou vědeckou knihovnou v centru Českých Budějovic zastavuje důchodce na kole. Moderní budovu si zvídavě prohlíží, než se rozhodne zastavit redaktorku, která vchází do dveří. "Víte, jak se dostanu do druhého patra?" ptá se. I on míří na zhruba hodinový kurz práce s umělou inteligencí. Pořádá ho místní nezisková organizace Transitions, která funguje za podpory společnosti Google.

Senior přichází do třídy asi s desetiminutovým předstihem, hledání místa u počítače je i tak složitější. Místní senioři mají o kurz velký zájem a do začátku hodiny není v místnosti jediná volná židle. Část účastníků akce přichází v párech a o klávesnici a monitor se dělí. "Myslím si, že bych o umělé inteligenci něco vědět měl. Už jen proto, abych si o ní mohl povídat s ostatními. Dokonce se mi daří ji někdy využívat, ale přes Google musím ověřovat, jestli tam nejsou bláboly," vysvětluje důchodce Jiří, kterému přátelé přezdívají kovboj, proč do místní knihovny vyrazil.

Vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions Jaroslav Valůch po krátkém úvodu důchodcům ukazuje, jak se pomocí e-mailu přihlásit do aplikace ChatGPT, asi nejznámějšího bezplatného chatbota s umělou inteligencí od firmy OpenAI. Zdánlivě jednoduchý úkol účastníkům kurzu zabere kolem třiceti minut. Někteří nemají e-mail, jiní zapomněli heslo. Školitel na ně nenaléhá. "Nic se neděje. Pro nás je důležité, že si z toho účastníci odnesou novou zkušenost, poznatky a případně pocit, že i dneska se mohou v informačním chaosu zorientovat," říká Valůch.

Když přijde k testování chatbota, nejednomu seniorovi se ve tváři objevuje překvapení. "Je mi 45 let a potřebuji vánoční dárek pro tchyni, které je 65 let. Šperky nepotřebuje, ráda chodí do přírody, vaří a sleduje filmy. Mám jenom sto korun. Co mám koupit," zadává lektor do nástroje prosbu o radu, díky které se místností rozezní smích. I s malým rozpočtem si umělá inteligence poradí. Doporučí chudému zeťovi koupit kávu, čaj či květinu nebo vsadit na šikovné ruce a něco vyrobit. "Chat vám může poradit, přinést inspiraci. Čím konkrétnější jsem, tím více se snaží mi odpověď přizpůsobit," popisuje Valůch.

O něco obezřetnější by měli být lidé v případě, že se snaží pomocí nástroje vyhledávat data. Chatbot se spoléhá na informace dostupné na internetu, bezplatný nástroj má navíc přístup k datům pouze do roku 2021. Nejnovější verze Chatu GPT-4 už zvládne vyhledávat i aktuální fakta. Je ale zatím dostupná pouze lidem s předplatným. Prosbu o radu mohou uživatelé zadat i do aplikace Bard od Googlu, která funguje na stejném principu.

Zkratka "GPT" zastupuje slovní spojení generative pre-trained transformer. Používá matematické algoritmy v rámci procesů strojového učení ke generování nových výsledků. Ty mají vyvolat dojem, že je vytvořil člověk.

"Je to prostě vyhledávač, který dokáže odpovídat lidsky. To je pro důchodce důležité. Jde o přirozenějšího pomocníka ve chvíli, kdy senior či seniorka potřebuje zjistit nějakou informaci nebo chce nějakou inspiraci. U faktů buďte opatrnější a vždy je ověřujte," poučuje Valůch.

Opatrnost školitel účastníkům kurzu doporučuje i při prohlížení fotografií na internetu. Umělá inteligence, která zvládne vytvářet i realistické snímky, je totiž také oddaným nástrojem dezinformátorů. "Co vám přijde zvláštní na této fotografii?" ptá se Valůch publika. Důchodci si zamyšleně prohlíží obrázek se třemi dětmi, za jejichž zády jdou vidět trosky spadlého domu. Jedno z nich drží palestinskou vlajku, nejmenší z nich má na krku šátek.

Právě ten svým zvláštním motivem může diváka zarazit. "V izraelsko-palestinském konfliktu se podobných případů objevuje více. Kdybychom se dívali na obrázek déle, možná tam najdeme nějaké věci, které nesedí. Působí ale autenticky," podotýká lektor.

Kurzy pro důchodce vychází z digitálních tréninků, které projekt Transitions připravil pro studenty žurnalistiky. "Později jsme program rozšířili i na skupiny, na které se často zapomíná, jako jsou senioři. Brzy nám došlo, že je strašně důležité jezdit za nimi osobně a opakovaně," dodává s tím, že zaujmout důchodce digitální výukou je mnohdy značně jednodušší, než je tomu u žáků a studentů.

"Na základní a střední školy už moc nejezdím, radši to přenechávám kolegům nebo iniciativám, které jsou tvořené mladými lidmi a dokážou lépe zaujmout. Bavit starší generaci není tak náročné. Přichází k nám aktivní lidi, které to zajímá," vysvětluje.

Podle Valůcha je po tématu umělé inteligence mezi důchodci velká poptávka. "Jde diskutované téma, nástroj, který vzbuzuje v lidech respekt, strach i zájem. Zvláště u toho seniorského publika často vnímám obavu třeba o svět, v jakém budou žít jejich vnoučata a jejich děti. A tohle je přesně téma, které propojuje minulost, přítomnost i budoucnost," říká.

Stejný zájem mají senioři i o téma dezinformací. "Troufnu si říct, že všichni bez ohledu na věk sdílíme pocit bezmoci z toho, kolik informací kolem nás je. Ne vždycky všemu lze věřit, je těžké rozlišit spolehlivé zdroje od nespolehlivých. Ukazujeme cesty, jak se v tom všem trochu zorientovat," tvrdí lektor.

Mnoho návštěvníků akce se ke kurzu dostalo přes občanský spolek Klub Aktiv. Ten sdružuje českobudějovické občany starší 50 let a dospělé invalidy, kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových a kulturních akcí.