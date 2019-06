Detektiv otočil a zůstává zastupitelem, přestože mu za sepětí s piráty hrozí vyhazov

Spolupráce důstojníka NCOZ s piráty vyšla najevo v půli května. Tehdy deník Právo upozornil, že se Šmíd coby host objevil na dubnové poradě pirátské pracovní skupiny pro vnitro a bezpečnost. Tento poradní orgán pirátů připravuje třeba podklady pro stranický poslanecký klub nebo připomínkuje vládní návrhy týkající se bezpečnostní problematiky.

Obratem se ozvala kritika od policejního prezidenta Jana Švejdara, že policista se takto angažovat nemůže.

Šmíd vzápětí reagoval, že zpřetrhává se stranou veškeré vazby, aby nekalil dobré jméno policie. Ohlásil rezignaci i na post městského zastupitele v Děčíně, jejž za piráty coby nestraník vykonává od podzimu 2018. 15. května proto poslal mail primátorovi města Jaroslavu Hroudovi, že mandát skládá. Jak však zjistil deník Aktuálně.cz, vedení města tento způsob rezignace neuznalo.

"Podle našeho právního názoru tak neučinil v souladu se zákonem. Mandát člena zastupitelstva zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva na jeho mandát. K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že e-mailu scházel elektronický podpis.

Tajemník magistrátu proto Šmída vyzval, aby, pokud chce coby zastupitel skončit, oznámil rezignaci řádně. Důstojník na tento podnět nereagoval. Zastupitelem za piráty tak zůstává, což sám deníku Aktuálně.cz potvrdil. "Co se týká mého zastupitelského postu, pak ano, stále jsem zastupitelem," uvedl. Proč obrátil, není jasné. Doplňující dotaz Aktuálně.cz nechal bez odpovědi. Je třeba dodat, že podle zákona policista zastupitelem být smí.

Mezitím se Šmídova pozice u sboru zkomplikovala. Vedení NCOZ s ním minulý týden zahájilo řízení o propuštění ze služebního poměru. Důvodem je právě to, že byl k dispozici pirátům na zmíněné schůzce jejich pracovní skupiny. "Více informací poskytovat nebudeme, neboť řízení ve věcech služebního poměru je ze zákona neveřejné," řekl deníku Právo mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.

Finální verdikt o setrvání či naopak odchodu ze sboru má v rukou přímo ředitel NCOZ Jiří Mazánek. Šmíd coby hlavní aktér řízení má k dispozici úřední spis, může si z něj dělat poznámky a vznášet argumenty na svou obranu. Podle zjištění Aktuálně.cz si k tomu přizval v oboru elitního právníka, který ho bude zastupovat coby zmocněnec. Šmíd se dohodl na spolupráci s pražským advokátem Josefem Kopřivou.

Jednou ze specializací Kopřivy je zastupování policistů ve správních či trestních řízeních. Letos třeba coby obhájce přispěl k tomu, že soud pravomocně očistil policistu Šimona Vaice. Příslušník byl obžalovaný z ublížení na zdraví, když prchajícímu šoférovi na motorce postavil do cesty služební vůz. Městský soud v Praze dospěl ke konečnému verdiktu, že Vaicovo jednání nebylo trestné.

Kopřiva jako zmocněnec zastupoval i někdejšího policejního prezidenta Martina Červíčka, když bojoval o setrvání ve funkci. Tehdy ji souběžně vykonával s Petrem Lessym, kterého tehdejší ministr vnitra Martin Pecina instaloval zpět do funkce po zastavení jeho trestního stíhání. Pecina pak v lednu 2014 odvolal Červíčka, protože jeho jmenování předcházely formální chyby. Červíček ani s Kopřivou po boku neuspěl, ministr jeho rozklad zamítl.

Jak chce advokát pomoci přesvědčit vedení NCOZ, aby Šmída ponechalo ve svých řadách, není jasné. Oba muži svou spolupráci nechtějí komentovat. "K jakýmkoliv informacím ohledně řízení ve věcech služebního poměru se nebudu vyjadřovat," vysvětlil policista. Obdobně reagoval i Kopřiva. "Jednak se nevyjadřuju k tomu, koho zastupuju, jednak bych vám stejně nic neřekl," sdělil Aktuálně.cz Kopřiva.

Podle běžných lhůt by o dalším osudu Šmída v policejním sboru mělo být jasno v průběhu června, případně během první půle července. Pokud řízení skončí verdiktem velitele NCOZ Mazánka o propuštění ze služby, může proti tomu Šmíd brojit odvoláním. O tom by v konečném důsledku rozhodoval náměstek policejního prezidenta pro kriminální službu a vyšetřování Jaroslav Vild.

Pirát jako jediná varianta

S piráty navázal Jan Šmíd kontakt loni v únoru, o spolupráci projevil zájem jako první. Přihlásil se proto příznivkyni pirátů z Ústeckého kraje Barboře Přibylové. Hned v dubnu 2018 si řekl o výraznější angažmá, stál o post jedničky na děčínské kandidátce pirátů pro komunální volby. Ve volbách uspěl. Přitom už od podzimu 2017 slouží u NCOZ, předtím působil devět let na hospodářské kriminálce v Děčíně.

Do projevu na stranickém webovém fóru uvedl, že s Českou pirátskou stranou bezezbytku souzní. "Být pirátem je pro mě jedinou variantou, proto jsem již několik let vaším hrdým voličem. Pirátské principy otevřenosti, politická kultura, názorová stálost a mnoho dalšího jsou pro mě tím, proč jsem právě teď tady," psal. Uvedl také, že kdyby to zákon dovolil, dávno by v pirátských "řadách".