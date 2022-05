"Deštník proti drahotě." Vláda spouští web s přehledem pomoci kvůli růstu cen

Bývalý americký prezident Donald Trump musí zaplatit pokutu 110 000 dolarů (2,65 milionu korun) a splnit další podmínky, aby uspokojil soud, který mu vyměřil trest za neuposlechnutí obsílky generální prokurátorky státu New York Letitie Jamesové. Ta vyšetřuje podezření na daňové a další finanční podvody v jeho firmě Trump Organization.

Soudce Arthur Engoron před více než dvěma týdny rozhodl, že Trump pohrdal soudem, když tvrdil, že nemá žádné z dokumentů, které si Jamesová vyžádala. Vyměřil mu proto pokutu 10 000 dolarů denně (241 000 korun), dokud její požadavek nesplní.

Částka se podle jeho dnešního oznámení přestala načítat v pátek, kdy Trumpovi právníci odevzdali soudu přísežná prohlášení, v nichž popisovali kroky, které podnikli ve snaze vyhovět požadavkům prokurátorky.

Trump nyní dostal čas do 20. května na to, aby splnil ještě dodatečné podmínky, mezi než patří doručení přísežných prohlášení jeho asistentky a dalších zaměstnanců, kteří měli co do činění s ukládáním záznamů o činnosti jeho společnosti. Exprezident musí soudu také předložit zprávu nezávislé firmy, která byla najata k prohledání záznamů Trump Organization.