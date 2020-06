Desítky miliard úspor nenajdeme, řekla Schillerová. Obří schodek chce řešit v koalici

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už má připravenou novelu zákona o státním rozpočtu, kterou by zvýšila letošní schodek až k 500 miliardám korun. V debatě Partie televize Prima v neděli řekla, že návrh chce nejprve projednat v koalici. Předložit by ho případně chtěla do konce června.

Naposledy Sněmovna souhlasila se zvýšením schodku na 300 miliard korun 22. dubna. Před pandemií koronaviru byl schodek rozpočtu letos naplánován na 40 miliard. Schillerová možnou potřebu dalšího zvýšení schodku připustila tento týden. "Mám připravenou novelu zákona o státním rozpočtu, chci ale o tom mluvit v rámci koalice, je tam několik otázek, co si musíme říci," řekla na Primě. S koaliční ČSSD chce debatovat například o přesunech v rozpočtu, protože ví o některých nespotřebovaných nárocích ke konci loňského roku. "Chci se o tom s vládními kolegy pobavit, ale zcela objektivně říkám, že žádné desítky miliard korun úspor v rozpočtu nenajdeme," dodala. Sněmovnu případně o zvýšení schodku požádá do konce června. "Využiji toho, že je tady stav legislativní nouze, ale zatím jsem o tom nedebatovala v rámci vlády," uvedla ministryně. Dodala, že zatím není schopna říci, jaký bude schodek příští rok. "V příštích letech se nevyhneme velkým schodkům, takže budeme samozřejmě ještě určitě mít velký schodek, teď ale neřeknu, jak velký. Já mám jasné priority a budeme postupně konsolidovat, tu konsolidaci jsme si naplánovali na sedm let," dodala. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že její strana schodek letos kritizovat nebude. "Byť bychom byli rádi, kdyby to nebylo takto nutné," uvedla. Vadí jí ale, že reálná rychlost pomoci ekonomice neodpovídá vládním slibům. "Rychlost skutečně chybí," řekla Adamová. TOP 09 bude chtít před možným schvalováním zvýšení schodku slyšet detaily a také informace o plánu schodku na příští rok. Související Nejhorší výsledek v dějinách: stát zasekl dluhovou sekeru o 160 miliard hlouběji Schillerová v debatě v Partii také řekla, že nepodporuje státní záruku pro leteckou skupinu Smartwings. Ministryně dodala, že nezaznamenala, že by se nyní o nějaké konkrétní podpoře jednalo. Podle serveru Lidovky.cz společnost požádá stát o půjčku 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. "Jak sleduji ten vývoj, tak si myslím, že podpora pro Smartwings není na pořadu dne jako taková. V tuto chvíli jsou tam akcionáři a ti se vyjádřili k podpoře společnosti," řekla v diskusi Schillerová. Nejvyšší schodek byl v roce 2009 Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Ke konci května skončilo hospodaření státu schodkem 157,4 miliardy korun z dubnového schodku 93,8 miliardy korun. Květnový výsledek je tak nejhorší od vzniku ČR. Kvůli dopadům šíření koronaviru a přijatým opatřením klesají příjmy státu, zatímco výdaje výrazně rostou. Příjmy rozpočtu ke konci května meziročně klesly o 12,6 miliardy na 571,6 miliardy korun. Výdaje rozpočtu meziročně stouply o 93,9 miliardy na 729 miliard korun. Z údajů dále vyplývá, že stát na podporu ekonomiky dosud uvolnil 57,3 miliardy korun. Dalších zhruba 11 miliard korun představují dosud podpořené úvěry.