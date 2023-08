Desetina uprchlíků z Ukrajiny plánuje v krátké době návrat domů, tvrdí výzkum

Zhruba desetina uprchlíků plánuje v krátké době návrat na Ukrajinu. Vrátit se jednou domů chtějí dvě třetiny dospělých. Ve svém výzkumu o vysídlených to zjistila Mezinárodní organizace pro migraci. Ve druhém čtvrtletí se do výzkumu zapojilo 1706 dospělých s dočasnou ochranou ze všech krajů kromě Zlínského.

Průzkum je součástí projektu organizace o vysídlení s názvem Displacement Tracking Matrix. V Česku začal loni v červnu. Má mapovat pohyb, záměry a potřeby vysídlených. Rozhovory s respondenty vedou a dotazníky s nimi vyplňují vyškolení terénní pracovníci, a to v asistenčních centrech, na úřadech, v dobročinných organizacích či v ubytovacích zařízeních.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných žily mimo domov víc než devět měsíců. Letos ve druhém čtvrtletí počítalo s tím, že se jednou vrátí domů, 66 procent dospělých. Loni na podzim to byly tři čtvrtiny. Celkem deset procent lidí by chtělo odjet na Ukrajinu v brzké době, a to do původního místa. Další procento chce vyrazit na jiné místo ve vlasti. Dvě procenta dospělých by se chtěla přestěhovat po Česku a tři procenta by ráda odešla do jiné země. Stěhovat se nemají teď v úmyslu tři čtvrtiny lidí s dočasnou ochranou.

Pro dvě pětiny z těch, kteří se chtějí v krátké době vrátit domů, je důvodem snaha o zlepšení situace ve vlasti. Téměř stejný podíl dotázaných zmínil shledání se s rodinou. Čtvrtina chce odjet kvůli tomu, že nemá či nemůže najít bydlení. Každý osmý dotázaný zmínil ale i diskriminaci. Zatímco muži se chtějí víc vracet kvůli zlepšení situace v místě původu, nedostatku bydlení a kvůli diskriminaci, ženy kvůli rodině.

Podle těch, kteří návrat plánují, bude po příjezdu nejvíc potřeba finanční pomoc, zprostředkování práce a bydlení. Někteří zmínili i vzdělávání dětí, podporu při zakládání podniků a dopravu. Třetina nevěděla a třetina řekla, že pomoc potřebovat nebude.

Z lidí, kteří chtěli z Česka odjet do jiného státu, jich většina chce zamířit do Německa. Následovala Kanada, Polsko a Španělsko. Hlavními důvody pro odjezd do ciziny či stěhování po Česku jsou pracovní příležitost, přátelé a příbuzní. Část lidí zmínila ukončení podpory v bydlišti. V Česku lidé chtějí nejčastěji zamířit do Prahy a do Plzně.

Podle návrhu novely lex Ukrajina Česko připraví speciální program pro dobrovolný návrat uprchlíků na Ukrajinu. Poskytlo by jim při něm pomoc a hradilo některé náklady.

Na konci minulého týdne bylo v Česku podle ministerstva vnitra 362 600 uprchlíků z Ukrajiny s vízem k ochraně, většinu tvoří ženy a děti. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky před nedávnem hostitelské země vyzval, aby běžence k návratu nenutily. Ve svém stanovisku napsal, že i přes snahy o obnovu přetrvává na Ukrajině velká potřeba humanitární pomoci a návrat většího počtu lidí není možný.