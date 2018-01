Den boje proti dezinformacím. V Praze proběhne maraton v programování s cílem odhalit lži

před 5 hodinami

Desítky programátorů budou mít den na to, aby vymyslely aplikaci pro boj s dezinformacemi. Technologické společnosti tak chtějí upozornit na problém fake news.

Praha - Mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb se uskuteční maraton vývoje aplikací pro boj proti dezinformacím. Programátoři a dobrovolníci budou mít 24 hodin na zjištění, jak lživé zprávy filtrovat a varovat před nimi. Právě prezidentské volby jsou kritickým obdobím, kdy dobře cílená dezinformace může citelně pozměnit volební výsledek.

Hackerské útoky a falešné informace se objevovaly při prezidentských i parlamentních volbách u nás i ve světě. Příkladem je Francie, kde chvíli před hlasováním hackeři napadli štáb prezidenta Emmanuela Macrona.

"Cílem je vytvořit projekty a aplikace, které budou bojovat proti fake news a pomohou doručit k lidem co nejpravdivější informace. Lidé tráví čím dál více času on-line a je snadnější k nim dostat zkreslený obsah. Kolikrát uživatelé internetu ani nemají k dispozici snadné způsoby, jak dezinformace odhalit," řekla projektová manažerka firmy Ackee Petra Knýblová.

Společnost maraton v programování (hackaton) pořádá. Spolu s ní na projekt dohlíží Fond nezávislé žurnalistiky i Nadace Open Society Fund. Mezi další partnery patří třeba Google či projekt Prezident 21 Karla Janečka.

Ještě před samotnou akcí 19. a 20. ledna proběhne schůzka, kde se účastníci domluví, jaké projekty by mohli zpracovat. Ta část akce se jmenuje Ideaton. "Je to napojené na hackaton, který je atraktivní spíše pro programátory. Dá se to brát jako takový kreativní brainstorming," dodala Knýblová.

Mezi odborníky, kteří účastníky akce vedou a radí jim, jsou IT specialisté i novináři. "Myslím si, že dezinformace jsou problém, a proto je od šikovných lidí, co to umí s počítači, hezké, že tomu věnují nějaký čas. Zpřehlednění rovněž pomůže novinářům, aby se falešných zpráv vyvarovali a nepomáhali, často nevědomky, v jejich šíření," myslí si jeden z mentorů projektu Jan Cibulka, datový novinář serveru iRozhlas.

Pomáhat účastníkům bude i sémiotik Josef Šlerka či odborník na ruský vliv z Evropských hodnot Roman Máca.

Nebezpečné dezinformace jsou i v Česku

Sociální sítě a stránky s konspiračním obsahem působí jako nosič falešných zpráv nejčastěji. Některé servery dezinformace i přímo vytváří. Příkladem je Aeronet, kam píšou autoři anonymně a který má nejasnou vlastnickou strukturu.

Objevila se na něm například zpráva, že ČSSD chce ukrást české lithium. Téma se pak stalo jedním z hlavních volebních témat namířených proti sociální demokracii.

Jak zjistila analýza dat serveru Aktuálně.cz, každé tři sekundy v Česku někdo sdílí, komentuje nebo dá "líbí se mi" obsahu z dezinformačních serverů na Facebooku. Takových stránek v tuzemsku působí několik desítek.