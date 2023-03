Na raketomet se Češi složili za pár dnů, mají srdce na pravém místě, říká podnikatel

Podnikatel Dalibor Dědek patří k největším českým dárcům, kteří finančně i materiálně podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou agresí. Dědek kromě jiného založil sbírku Dárek pro Putina, díky které putovalo na Ukrajinu množství vojenské techniky a zbraní. "Svět by měl pomáhat Ukrajině mnohem více," říká miliardář, který nedávno získal Záslužný kříž ministryně obrany Jany Černochové.

"Sám jsem byl překvapený z toho, že mě to do takové míry vzalo," řekl Aktuálně.cz podnikatel Dalibor Dědek ke svým aktivitám, kterými podporuje Ukrajinu v obraně před ruskou agresí. S pomocí začal hned poté, co loni v únoru válka vypukla.

Nejdříve stál u projektu Wemustact! (Musíme jednat!), v rámci kterého uspořádal například mezinárodní podpisovou akci za vyhlášení bezletové zóny na Ukrajině. Byl přesvědčený, že právě klidné nebe pomůže tomu, aby se Ukrajina mohla útokům ubránit.

"Není přijatelné, aby vojáci jedné země zabíjeli civilisty v zemi jiné. Nesmíme se smířit s tím, že ruští vojáci vraždí mírumilovné lidi na Ukrajině přímo v jejich domovech. Ukrajina volá o pomoc! Rusové útočí na základní hodnoty lidství. Vraždí malé děti, jejich otce a znásilňují jejich matky! To přece nesmíme tolerovat," burcoval tehdy Dědek.

Jenže politici měli obavu, že by se NATO dostalo do přímé konfrontace s Ruskem, protože by muselo bezletovou zónu aktivně hlídat. "Pod peticí byly nakonec téměř tři miliony podpisů a my si bláhově mysleli, že dokážeme přesvědčit politiky o našem návrhu. Zkoušeli jsme jednat s evropskými politiky, ale pochopili jsme, že tudy cesta nevede," přiznává Dědek, který se proto rozhodl pro jiný druh pomoci.

E-shop se zbraněmi pro Ukrajinu

Po setkání s tehdejším ukrajinským velvyslancem v Česku Jevhenem Perebyjnisem se rozhodl vybírat peníze přímo na zbraně pro Ukrajinu. "Během jednoho a půl měsíce se nám podařilo vybrat přes jednu miliardu korun. Dělali jsme různé akce, obtelefonoval jsem například 60 nejbohatších Čechů, z nichž se mnozí rozhodli pomoci," popisuje Dědek, sám podle žebříčku časopisu Forbes 59. nejbohatší Čech s majetkem kolem 5,5 miliardy korun.

Sbírka podle něj získala jasné zaměření ve chvíli, kdy potkal Martina Ondráčka, bývalého novináře televize Nova a Českého rozhlasu. "Martin přišel s bláznivým nápadem udělat virtuální e-shop se zbraněmi, který jsme v květnu otevřeli a dali mu název Dárek pro Putina. Zjistili jsme, že takový e-shop, kde mohou lidé přispět na různé zbraně, se skutečně líbí. Od té doby se vybralo dalších více než 400 milionů korun," pochvaluje si podnikatel.

Projekt funguje pod záštitou českého a ukrajinského ministerstva obrany, zástupci projektu nakupují u českých výrobců a dodavatelů vojenský materiál. Nejznámějším darem z této sbírky je patrně tank Tomáš (modernizovaný tank T-72 Avenger), se kterým už Ukrajinci brání svou zemi. V posledních dnech běží sbírka mimo jiné na raketomet Přemysl a 365 raket. Vybraná částka se blíží 19 milionům korun.

"To je prostě obdivuhodné, za několik dní tolik peněz na raketomet. Je vidět, že Češi mají srdce na pravém místě," raduje se Dědek, který si cení peněz o to více, že jsou mnozí lidé v obtížné ekonomické situaci. "Jestliže je v této době schopných 100 tisíc lidí sáhnout do své peněženky a poslat peníze na zbraně pro Ukrajinu, tak klobouk dolů. Zejména když jsou nyní dražší energie a je vysoká inflace. Kdyby se k tomu stejně postavily početnější národy, tak by pomoc Ukrajině byla významnější," tvrdí spolumajitel firmy Jablotron.

"Pokud se mají ubránit, musí dostat zbraně"

On sám podle svých slov daroval kolem 60 milionů korun. Kromě toho platí například provoz zmiňovaného e-shopu, výrazně podpořil i sobotní akci v Praze na Letné, na kterou přišly tisíce lidí. Promluvil na ní nově zvolený prezident Petr Pavel i velvyslanci Spojených států a Velké Británie. Na pódium přišel také Dědek, kterého moderátorka Světlana Witowská uvedla slovy, že bez něj by se tato akce neuskutečnila. Sám podnikatel vysvětluje svou velkou osobní pomoc tím, že se ho bezprostředně dotýká.

"Jsem mimo jiné ve styku se spoustou našich bývalých spolupracovníků na Ukrajině, z nichž většina je na frontě. A je hrozné, když posílají videa, jak vypadá reálná situace. Oni to prostě bez zbraní a vojenské techniky nevybojují. Pokud se mají ubránit, musí dostat zbraně," opakuje.

Pomoc Česka stejně jako celého Západu vítá, ale jinak je postojem mnoha zemí zklamaný. "My si tady žijeme v neuvěřitelném luxusu a ten luxus se jmenuje mír. Pár set kilometrů odsud zabíjejí ženy a děti, a zbytek světa na to kouká a chroupá u televize brambůrky. Pořád jenom slyšíme, proč to nejde. Je to hanba," stěžuje si Dědek.

Má jasno v tom, co by měl svět dělat. "To je přece úplně jasné. Ukrajinci si už strašně dlouho říkají, aby dostali letadla a zbraně, kterými mohou Rusy opravdu zastavit. Myslím, že je v silách rozvinutých zemí to řádění Rusů zastavit."

"Za naší prací je spousta mrtvých Rusáků"

Dalibor Dědek dostal loni v listopadu od ministryně obrany Záslužný kříž za mimořádné aktivity na podporu Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi. Sám ale tvrdí, že trochu nezaslouženě. "Jestli si ho někdo zaslouží, tak jsou to ty desetitisíce občanů, kteří posílají peníze na zbraně pro Ukrajinu. Od začátku konfliktu Češi darovali jednu a čtvrt miliardy korun," uvedl Dědek při převzetí ocenění. Nyní už je částka o další desítky milionů vyšší.

Dědek ocenění daroval ukrajinským vojákům. "Kromě velení jsme ve spojení s vojáky, kteří jsou na frontě. Na začátku neměli nic jiného než odhodlání a holé ruce. Řekl jsem si, musí jít do pravých rukou. Tak jsme to vyznamenání poslali jedné tankové brigádě," sdělil podnikatel, vedle kterého stál v tu chvíli také zmíněný exnovinář Martin Ondráček.

Ten děkoval za veškerou pomoc a pochvaloval si, jak se sbírce na zbraně daří. "Teď je to skvělé. Protože za prací, kterou děláte, zůstává spousta mrtvých Rusáků. A to je prostě super," dodal Ondráček.

