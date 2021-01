Za korupci při ovlivňování zakázek si bývalý ředitel nemocnice Dbalý odpyká sedm let

"U pana obžalovaného se při domovní prohlídce našlo obrovské množství peněz v hotovosti. Sám se s nimi dokonce fotografoval," připomněl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Původní rozsudek pražského městského soudu potrestal Dbalého 8,5 roky odnětí svobody. Loňská novela trestního zákoníku však zmírnila příslušnou právní kvalifikaci, což dnes musel vrchní soud zohlednit. Ohledně nové výše trestu vyhověl návrhu státního zástupce. Rozsudek je prvním pravomocným rozhodnutím v Dbalého korupčních kauzách.

Kauza se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011, a to konkrétně poradenských a konzultačních služeb, účetních a medicínsko-právních služeb a právních služeb, jež nemocnici poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal) spojovaná s lobbistou Ivo Rittigem. Dbalý za uzavření smluv přijal podle obžaloby úplatky ve výši 12 milionů korun.

Klíčovým důkazem byly lékařovy podrobné poznámky, které policie objevila u něj doma. Dbalý si také před svým zadržením schoval u známého kufr s hotovostí a ceninami v hodnotě 34,5 milionu. Podle státního zástupce si takovou částku nemohl legálně vydělat, a to ani společně se svou manželkou.

Soud ve středu zároveň potrestal i bývalou účetní nemocnice Emilii Bialešovou, a to tříletou podmínkou, a advokáta Davida Michala dvouletou podmínkou. Právníkovi uložil také peněžitý trest 2,4 milionu korun. Další obžalovaný - někdejší právník nemocnice Roman Žďárek - v mezidobí zemřel, takže soud jeho stíhání zastavil.

V další části kauzy, která zahrnuje zakázky na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože, byl Dbalý za braní úplatků ve výši 27,8 milionu korun už dříve nepravomocně odsouzen k devíti letům vězení a k propadnutí majetku. Obžalovaný je ještě ve třetí části případu, jež souvisí například s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie. V českém právním řádu se tresty nesčítají, a soudy tak mohou poslat Dbalého do vězení maximálně na 12 let.

