Podmínkou dávek na bydlení má být "test majetku". Maláčová plánuje změnit i systém

před 6 minutami

Dávky na bydlení by se mohly od roku 2021 změnit. Nárok by na ně měli mít jen nemajetní. Existovaly by dva druhy dávek - jednu by mohli získat lidé v bytech, druhou obyvatelé ubytoven. Výše podpory od státu by měla odpovídat obvyklému nájemnému v daném místě. Plánované změny představila na tiskové konferenci ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Novely zákonů chce předložit do několika týdnů.

"V tuto chvíli čelím čtyřem různým požadavkům. Za prvé je to požadavek na úsporu, za druhé zastavení zneužívání, třetím cílem je zastavit obchod s chudobou a čtvrtým neublížit těm, kteří nemohou pracovat, a to jsou zejména senioři a děti," řekla Maláčová. Stát nyní potřebným poskytuje dvě dávky na bydlení, a to příspěvek a doplatek. Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Doplatek jako dávku hmotné nouze získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí. Nově by podle plánů ministerstva práce měl příspěvek putovat těm, kdo bydlí ve zkolaudovaných bytech, a doplatek by pobírali naopak ti, kdo žijí v nebytových prostorech, tedy třeba v ubytovnách či chatkách. Kdo bude chtít dávky, čeká ho test majetku Maláčová chce zajistit, aby peníze od státu dostávali jen nemajetní. Zavedl by se "test majetku". Ministryně ale ujistila, že se počítá s četnými výjimkami. "Nebudeme vyžadovat, aby rodiny prodaly auto a senioři chatku," uvedla ministryně. Výše dávek by se nově měla řídit cenovými mapami s obvyklým nájemným. Na služby a energie by stát přispíval podle cen dodavatelů a podle běžné spotřeby. Aby dlouhodobě nezaměstnaní či pachatelé opakovaných přestupků podporu získali, museli by spolupracovat se sociálními pracovníky. Foto: Pokoj v Ústí za deset tisíc. Dvě ubytovny pro chudé končí, řada lidí nemá kam jít prohlédnout galerii Ministerstvo by chtělo návrh novel připravit zhruba do šesti týdnů. Politici, zástupci úřadů a odborníci by se měli předtím ještě dvakrát sejít a záměry prodiskutovat. Podle ministryně jsou dávky nyní jedinou pomocí, kterou stát v bydlení poskytuje. Poukázala na vysoké ceny bytů i nájmů. "Problém s bydlením zasahuje dnes i střední třídu. Bydlení je v ČR opravdu drahé. Musíme udělat vše pro to, aby stát investoval do výstavby a podporoval družstevnictví," řekla Maláčová. Pro řešení je podle ní podstatný zákon o dostupném bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo připravit do konce února teze, jak by měla norma vypadat. Návrh zákona o dostupném bydlení by pak měl být hotov do konce roku, shrnula Maláčová dohodu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO). Konec dávek na bydlení? Lidé žádají o potravinovou pomoc, nemají kam jít, říká Kučera: Když se bezdoplatková zóna vyhlásí nad celým městem, je to velký problém, upozorňuje ředitel pobočky Člověka v tísni v Ústeckém kraji Vít Kučera. | Video: Martin Veselovský | 14:07