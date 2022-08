David Berdych se podle soudu na svobodě choval řádně, je definitivně volný

Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová pravděpodobně v úterý večer přiletí na Tchaj-wan a následující den se setká s prezidentkou ostrova Cchaj Jing-wen, informovala japonská tisková agentura Kjódó s odkazem na několik tchajwanských médií. Pelosiová, která v pondělí přiletěla do Singapuru, ve zveřejněném programu své asijské cesty Tchaj-wan nezmiňuje.

Spekulace, že se Pelosiová zastaví na Tchaj-wanu, vyvolaly opakovaná varování ze strany Číny. Peking v pondělí prohlásil, že čínská armáda nebude nečinně přihlížet, pokud Pelosiová ostrov navštíví. "Bylo by to hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Číny," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien a varoval, že by situace vedla k velmi vážným následkům.

Podle tiskového prohlášení, které v neděli vydala kancelář Pelosiové, zavítá šéfka Sněmovny reprezentantů při své asijské cestě do čtyř zemí - Singapuru, Malajsie, Jižní Koreje a Japonska. Singapurské ministerstvo zahraničí podle agentury AFP oznámilo, že Pelosiová a její doprovod budou v tomto městském státě v pondělí a úterý.