Databáze hrdinů spojuje dobrovolníky s neziskovkami. První se přihlásil lyžařský instruktor

před 1 hodinou

Projekt má momentálně přes tři sta členů. Uplatnit se mohou dobrovolnici z různých profesí - od grafiků po právníky nebo například webové designery.

Praha - Čtyřiadvacetiletý programátor Adam z Prahy už od dětství chtěl pomáhat ostatním. Inspiroval jej starší bratr Tomáš, který letěl na dva měsíce do Peru učit děti angličtinu. S rozhodováním, kde může být nejvíce prospěšný, mu nakonec pomohla takzvaná "databáze hrdinů" Hero Clan, která propojuje neziskovky s lidmi ochotnými pomáhat. Adam po necelých dvou měsících začal spolupracovat s organizací Zdravotní klaun, které pomohl s optimalizací webových stránek.

Projekt založily absolventky Vysoké školy ekonomické v Praze Kateřina Vondráková a Veronika Kovářová loni v březnu. Obě mají s dobrovolnictvím bohaté zkušenosti už od základní školy. Jakmile si začaly všímat, že neziskovým organizacím chybí lidé, rozhodly se založit Hero Clan, a pasovat se tak do role "hledaček hrdinů", za něž lidi ochotné nezištně pomáhat považují.

Činnost neziskovek zapojených v klanu hrdinů je poměrně různorodá a jejich celkový počet se v současné době vyšplhal téměř na čtyřicet. Mezi ty nejznámější patří Down Syndrom CZ (Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem), Ukliďme Česko (úklidová akce zaměřující se na nelegální černé skládky a nepořádek) nebo organizace Amelie, která poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Jak začít s pomocí

Zájemce o dobrovolnictví se může registrovat na webu, kde o sobě vyplní základní údaje a vybere si oblasti podle toho, co ho zajímá a co umí. Následně čeká, pro kterou neziskovou organizaci by jeho schopnosti mohly být přínosné. "Nám se mezitím ozývají neziskovky s požadavky, které s nimi dále upřesňujeme, aby se zadání k dobrovolníkům dostalo ve srozumitelné formě," uvedla jedna ze zakladatelek. Jakmile se pro dobrovolníky najde vhodná nabídka, mohou se rozhodnout, zda mají ke spolupráci chuť a dostatek volného času.

Programátor Adam se do databáze přihlásil 25. listopadu a za necelé dva měsíce již začal spolupracovat se Zdravotním klaunem, který se snaží přinášet radost hospitalizovaným dětem. Organizace potřebovala optimalizovat web pro mobilní telefony. "Tím spolupráce začala, později jsem ale začal mít i volnější ruku. Nyní se snažíme vyladit další části webu," uvádí dobrovolník Adam. "Co se týká práce, těžil jsem spíše ze svých vlastních zkušeností. Za největší přínos ale považuji to, že jsem poznal, co lidé ze Zdravotního klauna dělají. Připadá mi to skvělé, smekám před nimi," uzavírá.