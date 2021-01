Další omezení a pak úleva. Ministr i experti odhadují, jaký bude koronavir roku 2021

Jan Blatný, ministr zdravotnictví

Jaký bude rok 2021 s ohledem na koronavirus? Mají lidé stále počítat s rozsáhlými protiepidemickými opatřeními, s tisíci nově potvrzenými případy za den, nebo lze od roku 2021 očekávat výrazné zlepšení?

Doufám, že se začneme vracet do běžného života. Určitě to ale nebude ze dne na den, takže prosím i nadále všechny o respektování nastavených opatření. Vnímám, že už dlouho žijeme s rouškami na obličeji i s omezeními, která se nás dotýkají z mnoha různých důvodů, ale prosím vydržme to. Jsme v situaci, kterou si určitě málokdo dokázal představit, že se stane, ale já věřím, že ji zvládneme.

Očekáváte, že rok 2021 bude posledním, kdy bude koronavirus významným způsobem ovlivňovat náš život, nebo se podobné epidemie budou vracet v pravidelných cyklech?

Velké téma nadcházejícího roku bude určitě očkování. Očkování bude dobrovolné, ale rád bych tímto využil příležitosti a požádal všechny občany, aby se určitě očkovat nechali. Jen díky očkování se náš život může vrátit zpět do starých kolejí.

Stanou se roušky už navždy součástí našich životů, nebo očekáváte, že se jednou budou nosit opět pouze v nemocnicích?

Jako lékař můžu říci, že bych byl rád, kdybychom v budoucnu byli opatrnější také u jiných nemocí a roušky používali třeba i jen u běžného nachlazení. V době "předkoronavirové" jsme neviděli, že by lidé nosili roušku jen proto, aby ochránili ostatní. Roušky jsme se naučili používat až s covidem. Myslím si, že i v příštím roce budou roušky nadále naší součástí ve smyslu, že ji každý bude mít minimálně pro jistotu u sebe, i kdyby byla epidemická situace lepší, a jejich nošení tak už nebylo všude nezbytně nutné. Doufám ale, že primárně se roušky vrátí zase jen do nemocnic.

Co vás v roce 2020 na pandemii koronaviru nejvíce překvapilo?

Určitě jsem nečekal, že se mě aktuální situace dotkne až tak blízce, tedy že budu v této pandemii přímo ve středu dění. Je to pro mě jako lékaře ale povinnost, pomoci v této době. Při nástupu do funkce ministra jsem si stanovil, že chci změnit náladu ve společnosti, tedy změnit pocit strachu v respekt. Věřím, že díky očkování budeme mít zase možnost navštěvovat své příbuzné beze strachu, že se vzájemně nakazíme, a že se budeme zase vídat s přáteli tak, jak jsme byli zvyklí.