před 20 minutami

Dálnici D1 směrem na Brno na 141. kilometru u Velkého Meziříčí na Vysočině uzavřela dnes v 16:50 nehoda autobusu a osobního auta. Dálnice je neprůjezdná, uvedla policejní mluvčí Stanislava Miláčková. "Střetl se autobus a osobní automobil. Podle současných informací je to bez zranění, během chvilky by se to mělo rozjet," řekla mluvčí. Příčinu a okolnosti policie prošetřuje.