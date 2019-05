před 20 minutami

Dálnice D1 u Velkého Meziříčí je od sobotních 19:00 uzavřená kvůli bourání nadjezdu vedoucího k rozhledně a sjezdovce na Fajtově kopci. Uzavírka mezi exity na 141. a 146. kilometru potrvá do nedělního rána. Auta proto musí v obou směrech jezdit po objízdné trase po krajské silnici II/602 přes Velké Meziříčí. Podle odhadů potrvá uzavírka do nedělních 09:00. Auta kvůli přípravě demolice jezdila ve směru na Brno už v sobotu odpoledne dvěma pruhy a ve směru na Prahu jedním pruhem. Stejné omezení bude spojené s dokončováním prací od nedělního rána do 15:00.