Při vážné nehodě dnes na Náchodsku zemřeli dva lidé. V obci Machov srazilo odpoledne auto devětapadesátiletého cyklistu. Na místě zemřel. Vůz poté pokračoval v jízdě a narazil do domu. Řidič je zraněný, spolujezdkyně zemřela. Řektl to policejní mluvčí Jan Čížkovský. "Spolujezdkyně utrpěla vážná poranění, na jejich následky zemřela. Raněný řidič byl odvezen do náchodské nemocnice. Dechová zkouška u něj byla negativní," řekl mluvčí. Okolnosti nehody, její příčiny a míru zavinění policie zjišťuje. Nehoda se stala u hřbitova v centru obce, dodal mluvčí.

autor: ČTK | před 1 hodinou