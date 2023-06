"Sami stranu nezachráníme." Sociální demokracie prodává domy a hledá desítky milionů

Přestože se víkendový sjezd Sociální demokracie nesl převážně v očekávání návratu do velké politiky, situace je složitější, než se může zdát. K cestě zpátky do sněmovny, odkud strana vypadla před dvěma lety, potřebuje nejen voliče, ale také peníze. Straníci dokonce založili transparentní účet, jenže na něj vybrali jen 153 tisíc korun. Pomoci by jim mohl miliardář Jan Barta.

Nestojí v Praze ani v žádném z krajských měst. Budovy v Rakovníku a Rychnově nad Kněžnou přesto symbolizují tradici i nynější problémy donedávna vládní Sociální demokracie. Strana se potýká s obřími dluhy a právě od nemovitostí v regionech si slibuje, že jí pomohou účty vylepšit. Na víkendovém sjezdu ale straníci slyšeli, že ani to záchranu znamenat nemusí.

"Jestliže někdo říká, že v majetku máme obrovský potenciál a vypadnou nám z něho desítky a stovky milionů, tak pozor na to," upozorňoval místopředseda Igor Bruzl.

Právě on se po předloňském vypadnutí ze sněmovny pustil do nápravy stranického hospodaření. Na sjezdu popsal také to, jak se vedení v čele s Michalem Šmardou snaží zvyšovat příjmy z nájemného ve stranických budovách. Celkem jich má v Česku 14, většinou však nejsou v dobrém stavu a těžko se do nich shání lukrativní zájemci.

Sociální demokracii podle Bruzla nezbývá než pokračovat v prodeji dvou zmíněných domů. "Vyvolávací cena byla u Rychnova 3,8 milionu korun, ale počet nabídek nula. To je signál, že náš majetek není tak lukrativní, jak bychom si přáli," varoval místopředseda. Na budovu v Rakovníku se objevil jediný zájemce a předsednictvo se chystá schvalovat prodej za 5,4 milionu korun.

Podle Šmardy, který na víkendovém sjezdu obhájil post předsedy strany, klesly její dluhy z téměř čtvrt miliardy korun na jednotky milionů. Současné vedení je zdědilo po předchůdcích z dob, kdy strana dělala velké kampaně a půjčovala si peníze. Po předloňském vypadnutí ze sněmovny jí také chybí příspěvky od státu. Letos dostala pouze čtyři miliony místo dřívějších 160 ročně. Už loni proto za 200 milionů korun prodala Lannův palác v Praze.

Kde mají budovy sociální demokraté Kromě "nedotknutelného" sídla v Lidovém domě v Praze vlastní Sociální demokracie nemovitosti v dalších městech. Stojí v Hradci Králové, Kladně, Znojmě, Plzni, Břeclavi, Olomouci, Pardubicích, Jihlavě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Karlových Varech. Ziskové jsou ale jen čtyři z nich.

Aby se Sociální demokracie dostala zpátky do velké politiky, potřebuje podle vlastních odhadů 30 milionů na krajské a evropské volby v příštím roce a až 100 milionů na volby do sněmovny v roce 2025. "Musíme si říct, kde na to vezmeme," uvedl Bruzl a zmínil, jak straníci nedávno založili transparentní účet na záchranu partaje. "Vybrali jsme mezi sebou 153 tisíc. Pokud si myslíme, že stranu zachráníme sami, je to nereálné," řekl.

Letošní rozpočet přitom nepočítá s náklady na změnu loga a názvu, kterou pro nejstarší českou politickou stranu připravila marketingová firma. Víkendový sjezd odhlasoval zrušení značky ČSSD a názvu Česká strana sociálně demokratická. Nový název SOCDEM, tedy Sociální demokracie, začne platit po souhlasu ministerstva vnitra.

Získávat sponzory se sociálním demokratům daří jen minimálně. Při loňských komunálních volbách od nich vybrala 5,4 milionu korun, což by v dalších letech nestačilo. Šmarda potvrdil, že jednou z nadějí by mohl být miliardář Jan Barta, který prohlásil, že podporu zvažuje. Chtěl se ale rozhodnout podle průběhu víkendového sjezdu. Investorovi, jehož nejznámější firmou je Pale Fire Capital, přisuzuje časopis Forbes místo na konci první stovky nejbohatších Čechů. Jeho majetek odhaduje na 2,7 miliardy korun.

Aktuálně.cz se na něj po sjezdu obrátilo s dotazem, zda sociální demokraty opravdu podpoří. Barta odpověděl, že ještě neměl čas se s výsledky sjezdu seznámit a své rozhodnutí sdělí patrně v průběhu příštích čtrnácti dní.

Strana nyní hospodaří se schodkem kolem 15 milionů korun, má otevřený provozní úvěr a snaží se snížit úrok, za který si půjčuje. Předseda Šmarda opakovaně vyloučil možnost, že by se sociální demokraté zbavili Lidového domu, historické budovy v centru Prahy, kde sídlí.

Přes lepší hospodaření v posledních letech však před sociálními demokraty stojí další riziko. Čekají, jak dopadne spor s dědici advokáta Zdeňka Altnera, který chtěl peníze za to, že straně pomohl získat Lidový dům od státu po roce 1989. Podle původního verdiktu měli sociální demokraté vyplatit přes 300 milionů korun, Nejvyšší soud ale rozsudek zrušil a Obvodní soud pro Prahu 1 zkoumá, jak moc či málo Altner straně pomohl. Kdyby museli sociální demokraté platit vysoké penále, patrně by prodávali další budovy.

Video: Budeme potřebovat mnohem více peněz, upozorňuje pokladník sociálních demokratů (10. 6. 2023)