Za všechno špatné si můžeme sami, tepal předseda ČSSD Šmarda poměry ve straně

V duchu ostrých slov se nese sjezd České strany sociálně demokratické v Brně. Předseda strany Michal Šmarda kritizoval poměry v ČSSD, dřívějším vedením vyčetl třeba špatné hospodaření. Zároveň představil plán, jak by se strana měla dostat do sněmovny, odkud předloni vypadla. ČSSD byla ještě před několika lety nejsilnější stranou v zemi, v posledních měsících jsou ale její preference na minimu.

"Sociální demokracie se nachází v jedné z nejtěžších chvil, jaké ve své historii zažila," začal svůj proslov předseda ČSSD Michal Šmarda. V jeho slovech, stejně jako v projevech jeho místopředsedů, převažoval kritický tón, který dříve nebyl na sjezdech sociální demokracie příliš slyšet.

"Převzali jsme stranu v situaci, kdy bylo jasné, že to nebude snadná práce. Bylo jasné, že budeme muset kousnout do řady kyselých jablek," uvedl Šmarda. Dodal, že chce na rovinu přiznat všechny chyby ČSSD a že za žádnou z nich nemohou voliči, ale jen strana samotná.

"Všechno špatné, co jsme si prožili, všechno špatné, co se stalo, za to si můžeme sami. Jak nám mohou lidé věřit, že budeme řádně pečovat o jejich majetek, když vědí, že špatně pečujeme o svůj? Jak nám mohou věřit, že vyřešíme deficit státního rozpočtu, když neumíme vyřešit vlastní?" ptal se Šmarda, který popisoval, že vedení muselo zařídit splátku stovek milionů korun.

Na programu nebyla volba předsedy, delegáti si pouze zvolili náhradu za místopředsedu Tomáše Petříčka, který se rozhodl vzdát tohoto postu. Petříček přitom patřil k vůbec nejvýraznějším tvářím strany, z jejíhož čela postupně odešli téměř všichni sociální demokraté známí z dob, kdy byla strana ve vládě. Tím zatím posledním byl expředseda a bývalý ministr vnitra Jan Hamáček, který na sjezd ani nepřijel.

Novým místopředsedou se stal bývalý poslanec ČSSD Karel Machovec. Ve svém proslovu především děkoval za to, že byl na tuto funkci navržený. Oproti tomu druhý, neúspěšný kandidát na místopředsedu Pavel Traub z Prahy ostře kritizoval politiku současného vedení strany. "Za současné ekonomické situace bychom měli mít podporu deseti až patnácti procent lidí. My jsme selhali a prosím zastavme tento úpadek," vyzýval Traub.

Tady vám @Aktualnecz v rámci zpravodajství přináší první videoukázku ze sjezdu ČSSD. Je z projevu předsedy Michala Šmardy - a je vůči dřívějším poměrům v ČSSD značně kritická. pic.twitter.com/zobJbYTgEy — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 7, 2023

Dřívější hospodaření velmi ostře kritizoval statutární místopředseda Igor Bruzl, podle kterého ČSSD neměla právo říkat lidem, jak mají hospodařit. "Chtěli jsme učit lidi hospodařit a přitom jsme sami prokazovali to, že jsme v podstatě finančně negramotní. My jsme náš kontokorentní úvěr spláceli kontokorentem. Tímto chceme předstupovat před lidi? S tímto chceme řídit tuto zemi?" ptal se Bruzl.

Následně vysvětloval, že vedení bylo nuceno prodat Lannův palác, protože žádná jiná cesta, jak se dostat z dluhů, neexistovala. Stěžoval si přitom na to, že prodej neuskutečnilo už dřívější vedení. "Nejsme ale tady proto, abychom hledali viníky. Že ten a ten zanedbal majetek, ten a ten nevyjednal lepší úvěr. Jsme tady proto, abychom stranu dali dohromady. Už nemá smysl tápat, kdo za to může. V podstatě za to můžeme všichni," tvrdil Bruzl.

Michal Šmarda zároveň představil plán, který by podle něj měl dostat ČSSD v roce 2025 opět do Poslanecké sněmovny. Za potlesku části delegátů mimo jiné navrhl, aby byl další sjezd strany už letos v červnu. Šmarda chce zahájit co nejdříve výběr lídrů pro krajské volby v příštím roce, které budou dalším zásadním krokem pro ČSSD. Strana má teď jediného hejtmana, a to Martina Netolického z Pardubického kraje.

Často říkám, že mě velmi zajímají aktivní mladí lidé, kteří se například veřejně angažují. Proto jsem na dnešním sjezdu ČSSD udělal i rozhovor se zástupci Mladých sociálních demokratů. Tady je ukázka, více dám v týdnu. Celý článek ke sjezdu zde: https://t.co/1ZybNRIF7e pic.twitter.com/CFYMx0RRgD — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 7, 2023

"Nikomu nebudeme vyčítat, pokud neuspěl ve volbách, protože teď je nejdůležitější to, aby lidé vůbec zůstali sociálními demokraty," řekl Netolický, který označil za katastrofu, jestli levici zastupuje ve sněmovně hnutí ANO. Zároveň navrhl, aby strana hledala pro další volby subjekty, se kterými by šla do voleb společně.

Vzhledem k nynější situaci strany tak v první části sjezdu nebyla téměř řeč o současné vládě, byť ji Šmarda krátce kritizoval. "Dnešní těžké časy jsou způsobeny tím, že vládne pravicová asociální vláda. Navíc opozice ve sněmovně je populistická a nacionalistická a nepřináší řešení lidem, kteří se ocitají ve stále horších problémech," prohlásil šéf ČSSD.

Jednání ve skromnějších podmínkách

Vedle něj se dočkal největšího potlesku šéf odborů a prezidentský kandidát Josef Středula, kterého sociální demokraté ve volbách podporují. Podobně dává Středula najevo blízkost k sociálním demokratům.

"Přeji vám všem, členům strany i občanům, ať se vrátíte otevřenými dveřmi do Poslanecké sněmovny a Strakovy akademie," sdělil na sjezdu šéf odborů, který ostře kritizoval politiku současné vlády Petra Fialy. "Česká republika nevzkvétá. Poslední dvě vlády zasekly takovou sekeru do veřejných rozpočtů, že dopady na obyvatelstvo budou obrovité. Za poslední rok došlo k dalšímu snížení příjmů obyvatel i kupní síly. Místo toho, aby se hledala řešení, aby se otevřela debata o daňovém systému, o spravedlnosti daní, tak výsledek je, že se tento obrovský deficit přenáší na lidi," tvrdil Středula.

Tady přidávám v rámci objektivního a pravdivého zpravodajství @Aktualnecz ze sjezdu ČSSD ukázku z vystoupení šéfa odborů Josefa Středuly. Zatím sklidil ze všech vystupujících nejsilnější a nejdelší potlesk. Tady další info: https://t.co/1ZybNRI7hG pic.twitter.com/C2xG0WTj1d — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 7, 2023

Složitá situace sociální demokracie je vidět i na samotném prostředí sjezdu. Doby, kdy straníci pořádali své sjezdy ve velkých sálech či halách, jsou minimálně prozatím minulostí.

Poté, co se nedostala předloni na podzim do Poslanecké sněmovny a musela se výrazně uskromnit, pořádá ČSSD nynější sjezd v menších prostorech brněnského hotelu Passage.

Současné vedení chce, aby se členové mohli co nejvíce podílet na směřování ČSSD, včetně toho, že by měli všichni možnost volit předsedu. Z členské základny už léta zaznívají stížnosti, že vedení je odtržené od řadových členů, kterých navíc výrazně ubývá. V minulosti se objevily i návrhy, aby proběhla přeregistrace členů, jenže v zákulisí byly slyšet obavy, že by se jich patrně opětovně přihlásilo příliš málo.