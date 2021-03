Češi testují "zázračný lék" na covid. Není ale před schválením, jak tvrdí Babiš

Čeští vědci podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vyvinuli lék proti covidu, který budou pacienti inhalovat. Podobný lék již vyrobili v Izraeli a tamní premiér o něm hovoří jako o zázračném. V Izraeli, kam Babiš ve čtvrtek odletěl, tak chce o tomto léku zjistit víc informací. Premiér tvrdí, že český lék je již ve finále schvalování. Státní ústav pro kontrolu léčiv to však vyvrátil.

Premiér Babiš odletěl ve čtvrtek ráno v doprovodu několika českých odborníků do Izraele, kde chce řešit nejen očkovací strategii a případnou spolupráci při výrobě vakcín, ale i lék proti covidu. Izraelští vědci ho již vyvinuli a mohli by tak poradit těm českým, kteří na jeho vývoji nyní pracují. Zároveň Babiš už dřív projevil o izraelský lék zájem.

Podle Babiše je český lék v konečné fázi schvalování. "V delegaci je se mnou profesorka Martina Vašáková, která spolu s dalšími týmy našich vědců vyvinula podobný lék, který je ve finále schvalování u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)," uvedl premiér.

To však podle vyjádření SÚKL pro Aktuálně.cz není pravda. "Jsme v kontaktu s více žadateli na úrovni poskytnutí konzultace k léčivům ve vývoji pro léčbu covid-19. Nicméně všechny tyto projekty jsou v časné fázi vývoje, nikoliv před registrací," uvedla mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Kromě zmíněné Vašákové, která působí jako přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice, s Babišem do Izraele odletěl také hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal nebo vakcinolog Marek Petráš. Mají se setkat například s izraelským vědcem Nadirem Arberem, který vede výzkum léku.

Podle zjištění Aktuálně.cz má vývoj záhadného českého léku na starosti i vědecký ředitel a předseda Rady BIOCEV Pavel Martásek. Ten se však nechce k léku vyjadřovat do doby, než se česká delegace vrátí z Izraele. A SÚKL podle mluvčí Brunclíkové nemůže uvést detaily bez souhlasu žadatelů.

Lék v tabletách se má inhalovat

Podle Babiše by měl lék být ve formě tabletek a měl by se inhalovat, stejně jako lék EXO-CD24, který byl vyroben v Izraeli a který tamní premiér Benjamin Netanjahu označuje za zázračný. První fáze klinické studie, se kterou se mají čeští odborníci v Izraeli seznámit, ukázala, že stav pacientů se středním nebo těžkým průběhem onemocnění se po každodenní inhalaci tohoto léku výrazně zlepšil a v průměru za čtyři dny mohli být propuštěni z nemocnice.

Terapie označená jako EXO-CD24 dokáže zastavit takzvanou cytokinovou bouři, při níž se imunitní systém vymkne kontrole a vyvolá přehnanou imunitní reakci. Tělo při ní produkuje látky, které je nakonec zabijí. V případě covidu-19 se tak děje u pěti až sedmi procent pacientů, tato bouře napadá plíce a vyvolá těžké dýchací problémy.

Přednostka Vašáková, která s premiérem odletěla do Izraele, pro server iDnes.cz uvedla, že vědci testují lék bazedoxifen, který se nyní používá například pro léčbu řídnutí kostí. Pokud by se však inhaloval, mohl by podle přednostky působit i proti covidu.

"Látka by mohla být podána inhalačně, tím bychom dosáhli její vysoké koncentrace v plicích a působila by jednak proti samotnému viru a jednak proti přehnané imunitní reakci," řekla serveru Vašáková. Mohlo by se tedy jednat o lék, který premiér zmínil před odletem.

Mluvčí SÚKL Aktuálně.cz potvrdila, že se lékový ústav bazedoxifenem skutečně zabývá a schválil provedení studie, která jeho účinnost ověří na hospitalizovaných pacientech se středně závažnou až závažnou covid-19 pneumonií. Vedle tohoto přípravku budou dostávat standardní léčbu.

"Jedná se však teprve o fázi II. klinického hodnocení a nelze tedy předjímat, zda se projeví účinek proti covid-19. Pokud ano, teprve by musela následovat fáze III. klinického hodnocení, která by mohla být podkladem pro registraci přípravku. Hovoříme tedy o horizontu měsíců, nikoliv dnů," dodala Brunclíková.

