Opravdu pomáhá, píšou lidé o isoprinosinu. K pochybám ale stačí jediný argument

U léku Isoprinosine opět vznikla mezi lidmi představa, že tady máme další z řady úžasných pilulek proti covidu-19. O jeho účinnosti ale nemáme dostatek důkazů. I samotný výrobce o jeho užívání pro léčbu covidu-19 mlčí. Pokud by sám věřil, že je lék v této indikaci nadějný, pak je jisté, že by rozběhl klinické studie. A to se nestalo, říká pro Aktuálně.cz novinářka Ludmila Hamplová.

4:47 Život v pandemii - redaktorka Zdravotnického deníku Ludmila Hamplová o isoprinosinu | Video: Kristýna Pružinová