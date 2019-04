Školský výbor by si měl zvolit nového předsedu, navrhne ČSSD ve sněmovně

Poslanec ČSSD Petr Dolínek v úterý navrhne na plénu Sněmovny usnesení, kterým chce vyzvat školský výbor, aby do 14 dnů zvolil svého nového předsedu místo Václava Klause mladšího. Před zahájením schůze Sněmovny to řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Členové výboru na začátku dubna nezvolili kandidáta klubu ODS Martina Baxu novým předsedou, zůstal jím tedy Klaus, který byl z ODS vyloučen.

"Z našeho pohledu není udržitelné, aby byl předsedou školského výboru někdo, jako je Václav Klaus mladší," řekl Chvojka, podle kterého se Klaus některými svými výroky dostal mimo standardní poměry ve Sněmovně.

S klubem ODS poslanci ČSSD rozhodnutí nekonzultovali. "My jsme se snažili Václava Klause mladšího odvolat před měsícem na minulé schůzi, nicméně ODS nás požádala, zda by si tento svůj problém mohla vyřešit sama svou cestou," poznamenal Chvojka. To se podle něj neúspěšnou volbou Baxy nepodařilo.

Klause mladšího vyloučilo vedení ODS ze strany v polovině března. Klaus podle výkonné rady občanských demokratů "svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS".

Předsednictví školského výboru připadá ODS

Baxa ve finále tajné volby na začátku dubna dostal šest z 21 hlasů. Předsednické křeslo školského výboru připadá občanským demokratům podle dohod o rozdělení funkcí v dolní komoře.

Předseda ODS Petr Fiala to tehdy komentoval tak, že členové výboru porušili parlamentní zvyklosti a pravidla poměrného rozdělení míst v orgánech Sněmovny

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jak zní jeho celý název, se zabývá kontrolou vlády v těchto oblastech a projednává návrhy zákonů, které se jich týkají, včetně příslušných kapitol státního rozpočtu. Do působnosti výboru patří také například Technologická agentura, Grantová agentura, Akademie věd, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státní fond kultury.