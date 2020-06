Cítil jsem se jako ministr sportu, žádnou škodu jsem nezpůsobil, řekl Pelta u soudu

Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta u soudu odmítl vinu v kauze sportovních dotací ministerstva školství. Zdůraznil, že jeho počínáním nevznikla nikomu žádná škoda. Zastal se také svého spoluobžalovaného, šéfa České unie sportu Miroslava Jansty. Obžaloba Peltu viní ze čtyř různých trestných činů včetně podplacení a navedení ke zneužití pravomoci. Hrozí mu až 12 let vězení.

Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, tehdejší náměstkyni ministryně Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o rozdělování dotací. Společně pak údajně proces rozdělování ovlivňovali ve prospěch nejen FAČR, ale také lidí, s nimiž se Peltovi vyplatilo udržovat dobré vztahy.

"Odmítám, že bych se cítil vinen. Žádný z těch skutků, které mi klade za vinu obžaloba, jsem neudělal, nezpůsobil, nevznikla nikomu žádná škoda. Po třech letech jsem rád, že mám konečně možnost předstoupit před soud, abych mohl ty věci vysvětlit a očistit své jméno," prohlásil Pelta u pražského městského soudu.

Zkritizoval to, že orgány činné v trestním řízení informovaly "za hranou" o jeho soukromí, a předem kvůli tomu odmítl odpovídat na dotazy státního zástupce. "To šmírování v bytě, to byl normální Pentagon na tom Senovážným," podotkl v narážce na odposlechy pořízené v bytě na pražském Senovážném náměstí, kde se scházel s Kratochvílovou.

V úvodu výpovědi Pelta líčil svou roli ve sportovním prostředí, v němž se podle něj po pádu Sazky sváděl "nelítostný boj" o majetky. "Já jsem byl zásadní člověk pro sociální smír. Já jsem vždycky říkal, že když se nedomluvíte se mnou, nedomluvíte se s nikým," popsal. "Jedinej vliv, kterej máte, je ten, že pro ten sport můžete sehnat peníze," vysvětlil.

Řekl, že chtěl vždycky jednat s politiky na nejvyšší úrovni, protože se cítil jako "ministr sportu". "My jsme byli dva kluci, který si to brali za svý. Mirek (Jansta) měl basket, já jsem byl šéf Sparty a teď mám Jablonec," uvedl. Jansta podle něj sedí na lavici obžalovaných neoprávněně.

"Kašpaři na ministerstvu"

Pelta také popisoval fotbalové prostředí. "My jsme takoví jako spíš normální lidi, taková dělnická třída," řekl. "Moc chytrejch hráčů neznám," doplnil.

Obžaloba tvrdí, že Kratochvílová zajistila Peltově asociaci na úkor dalších žadatelů o dotace navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, a to za pomoci ředitele odboru sportu Zdeňka Břízy. "Dal jsem Břízovi céres, paní Kratochvílový céres. (…) Já přece nemůžu předstoupit před takhle velkej svaz a říct: 'Hele kluci, já jsem to myslel dobře, a ono to nedopadlo'," řekl k tomu Pelta.

Na ministerstvu podle něj v té době pracovali "kašpaři" bez profesní erudice. "Těm byste nesvěřila okresní přebor a oni nás tam měli řídit!" řekl soudkyni.

"Paní ministryně (Kateřina) Valachová tomu chtěla dát nějakej řád, to je pravda, ale ona byla obětí politiky. Ona chtěla nějakou moc, chtěla bejt úspěšná. Říkala Simoně (Kratochvílové), mně: hele pomožte mi," pokračoval. "K paní Kratochvílový měla absolutní důvěru, bydlely spolu, krásně si rozuměly. Jediná šance, jak ten sport trochu udržet při životě, bylo, aby se Simona stala náměstkyní," vypověděl.

Prohlásil také, že byl poradcem ministryně. Na dotaz soudkyně, jestli dostal jmenovací dekret, odpověděl, že ministryně všem oznámila, že věří dvěma lidem - jemu a Janstovi.

Popřel obvinění, že Kratochvílovou podplatil voucherem na zahraniční zájezd a poskytnutím bytu. Chtěl jí údajně jen pomoci poté, co ji Valachová vystěhovala ze společného bytu kvůli obavám z mediální aféry. "Paní Kratochvílová říkala, že je úplně down, jako psychicky," uvedl. Za byt mu podle jeho slov platila nájem, a to v hotovosti.

Po svém zadržení v květnu 2017 strávil Pelta měsíc ve vazbě. Soud ho propustil poté, co rezignoval na svou funkci šéfa FAČR. Kratochvílová zatím k soudu nechodí, je v nemocnici. "Když jsem si přečetl, jaké nám státní zástupce navrhuje tresty, tak se nedivím," uzavřel Pelta.

