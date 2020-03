Číňané nám pomáhají, říká Hamáček, který dohodl nové zakázky na respirátory a roušky

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se podle slov premiéra Andreje Babiše nově zapojil do shánění ochranných pomůcek v Číně. Hamáček to potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz s tím, že domluvil první miliony kusů respirátorů a roušek. "Jednáme také o dalších dodávkách," řekl v neděli Aktuálně.cz.

Jak došlo k tomu, že se nově podílíte na shánění ochranných pomůcek, které zemi velmi citelně chybí?

V sobotu jsem byl na ministerstvu průmyslu a obchodu požádán, aby se do shánění ochranných pomůcek zapojilo ministerstvo vnitra. A to proto, že jsme druhý orgán státní správy, který je může kupovat napřímo, předtím jsme nakupovali akorát pro bezpečnostní složky. A současně jsem byl požádán proto, abych využil, řekněme, svých kontaktů v Číně.

O jaké kontakty jde konkrétně?

Okamžitě jsme zahájili jednání, ve kterých nám pomáhá čínská ambasáda, pomáhá nám naše ambasáda v Pekingu, pomáhají nám i některé české firmy, které působí v Číně. Teď jsme v situaci, kdy máme pod smlouvou pět milionů roušek a jeden milion respirátorů. A pracujeme na tom, abychom zařídili dopravu do České republiky.

Rychlotesty na koronavirus uz jsem sehnal, ted se pokousim sehnat respiratory... — Jan Hamáček (@jhamacek) March 14, 2020

A jak to vypadá s dodávkami, o kterých mluvil dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch? Například o zakázce na pět milionů roušek, která ale nakonec podle slov premiéra Babiše padla?

Nemůžu komentovat zakázky ministerstva zdravotnictví. Za ministerstvo vnitra říkám, že teď jsme v situaci, kdy máme pod smlouvou pět milionů roušek a máme opci na dalších 25 milionů. A máme kontrakt na milion respirátorů. Společně s vicepremiérem Karlem Havlíčkem nyní řešíme dopravu, budeme do ní pravděpodobně zapojovat naše letadla ČSA a Smartwings.

A co dvě armádní letadla, která měla podle původních plánů přivézt z Číny mimo jiné rychlotesty? Je pravda, že jste se podílel na získání těchto rychlotestů, jak jste se zmínil na Twitteru?

Nechci se nijak chlubit, ale někdo mě napadl, že nic nedělám, tak jsem na to musel reagovat. Moje první aktivita byla, když jsme pomáhali ministerstvu zdravotnictví zajišťovat rychlotesty. Těch je teď podle mých informací 150 tisíc, a pro ty poletí vojenský speciál buď dnes nebo zítra ráno v závislosti na tom, jak dostaneme povolení na přelety.

Ale v tomto letadle ještě nebudou respirátory a roušky, je to tak?

To je asi otázka na někoho jiného, já jsem zajišťoval rychlotesty. Ty by měly přiletět v tomto letadle co nejdřív. A v polovině týdne by měly přiletět ony respirátory a roušky, o kterých mluvím a které máme pod smlouvou. Jedeme na maximum, děláme všechno pro to, abychom sem dostali maximum ochranných prostředků.

Co to znamená konkrétně, dočkají se lidé i dalších pomůcek?

Jednáme také o dalším vybavení, například o ochranných oblecích, štítech, brýlích. Dnes je Čína de facto jediná země, kde se tyto pomůcky nacházejí ve větším množství. Současně je ale obrovský problém, že to vědí všichni na světě, takže se na Čínu vrhli. Využíváme všech kontaktů, které máme. Našim cílem je dostat sem maximum ochranných prostředků. A pokud se nám to podaří, bude to dobrá zpráva pro všechny.

Není to zvláštní, že jsme takto v rukou Číny?

Toto bych nechtěl nyní komentovat. Chtěl bych ocenit vstřícnost, s jakou se k tomu postavily oficiální čínské orgány. Slyším od nich, že virus nezná hranice, a pokud nám můžou pomoci, tak nám pomůžou.

Neudělala vláda chybu, když nevyhlásila nouzový stav dříve? Třeba už 2. března, kdy jste se zmiňoval o tom, že to na vládě navrhnete?

Teď asi nemá smysl o tomto mluvit, po bitvě je každý generálem. Ale samozřejmě, kdybychom nouzový stav vyhlásili 2. března, tak jsme mohli od té doby fungovat v jednodušším režimu. Ale nemá smysl se hádat, nyní musíme zajistit vše, co potřebujeme.