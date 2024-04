O genderu a LGBT+ se má učit na školách. Ideologické to nebude, říká spoluautor osnov

Žáci základních škol se mají nově učit o tématech jako LGBT+ či gender. Předpokládá to návrh na proměnu výuky dějepisu. "Téma LGBT+ patří do popisu dějin, hýbe jím podobně jako politické události. Úkolem je to jen popsat," vysvětluje spoluautor nových osnov. Zdůrazňuje, že nemá jít o ideologii. Děti se mají učit třeba o emancipačních snahách či získávání práv lidí menšinové sexuální orientace.

"Žák si má z dějepisu odnést i to, že téma sexuálních nebo genderových identit hýbe společností a že v současné době je to jedna z věcí, která ovlivňuje běh sociálních dějin," uvádí ředitel Základní školy v Mostě Roman Ziegler, který se podílel na novém obsahu dějepisu. "S využitím příkladů z minulosti žák reflektuje, v jakém společenském a zejména genderovém řádu dospívá on sám," píše se v kapitole věnované dějepisu, co by měli žáci umět. Úkolem učitele je podle něj také vysvětlit, jaké jsou v současné společnosti role muže a ženy v porovnání s historií i jaké to nese problémy. V deváté třídě by měli žáci chápat, že "sociální, respektive genderový řád je utvářen a vynucován autoritami a ti, kteří se mu vymykají, mohou být objektem pronásledování a diskriminace," stojí v nových osnovách. Související Sexuální obtěžování jsou i "blbý kecy" a porno není realita, učí se školáci Infografika Změnu minulý týden podpořil i ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Podle něj do škol téma patří, i když má své odpůrce. Ocenil hlavně důraz na historický vývoj a to, jak bylo na sexuální menšiny v historii nahlíženo. Také jeho náměstek Jiří Nantl (ODS) mírní dohady o tom, že se téma bude k žákům dostávat aktivisticky. "Když škola bude programově mlčet o tématech, s nimiž se žáci stejně běžně setkají jinde, budou ji vnímat jako relevantní?" napsal na síti X. Připomíná, že ve společnosti vždy byli lidé s různými sexuálními preferencemi, z čehož odvozovali i svoji identitu. "Dnes se o tom mluví veřejně, děti to vidí v animovaných filmech, je proto nesmysl téma nereflektovat ve škole," dodává. Také ředitel Ziegler upozorňuje, že cílem není dětem vštěpovat názor na LGBT+ (zkratka pojmenovává skupinu leseb, gayů, bisexuálních a transgender osob a dalších sexuálních menšin - pozn. red.) či genderovou identitu. "Neznamená to, že učitelé dějepisu začnou dětem říkat, že mají být duhové. Nejde o to je indoktrinovat," uklidňuje. Bez zabarvení či příklonu na jednu stranu Návrh vztahující se k LGBT+ zmiňuje, že "vyučující volí obsah zejména s ohledem na aktuální emancipační snahy přítomné ve společnosti". Ziegler připomíná, že učitel by měl umět při výkladu potlačit svůj názor. "I když si učitel myslí, že pohlaví jsou dvě, tedy muž a žena, dětem to musí podat neutrálně. Zmíní, že jsou lidé, kteří si myslí něco jiného. Podobně jako když jim vypráví o vzniku světa či o křesťanství, také jim netvrdí, jestli Bůh je, nebo není," vysvětluje. Související Gymnázia jsou přeplněná, rodiče taktizují. Šestileté obory hlásí enormní zájem V hodinách by se konkrétně měly objevit informace o emancipačních snahách LGBT+, získávání práv či zakotvení registrovaných partnerství. "Půjde o shrnutí milníků, které se odehrály, opět bez jakéhokoli zabarvení či příklonu na jednu stranu," říká. Cílem je také vysvětlit, že současný pohled na LGBT+ lze těžko aplikovat na minulost. "Dříve to sice bylo také běžné, ale před padesáti lety to nikdo neřešil. Dnes už o tématu probíhá veřejná debata," dodává Ziegler. V kapitole k oblasti Výchova k občanství by se pak měla rozebírat příslušnost k genderu. "Očekávaní od výuky jsou, že žák rozpozná a uvede příklady, jak se příslušnost k rodině, ke škole, ke kultuře, k náboženství, k genderu, k obci, k národu, ke státu projevuje," uvádí dokument. "Formulace pracuje se dvěma pohlavími" Náměstek Nantl se domnívá, že téma LGBT+ a genderu je v návrzích nových osnov formulováno poměrně konzervativně. "V Americe by to bylo až moc tradiční, rozhodně ne nijak progresivistické. Formulace pracuje se dvěma pohlavími, což je velmi tradiční pojetí. Nikdo si nemusí představovat, že výuka dějepisu bude jen o LGBT+," uklidňuje. Související Pravopis je víc než gender. Bavoři zakázali ohýbání jazyka ve prospěch rovnosti Zahrnutí témat genderu a odlišné sexuální orientace podle Nantla vychází z pojetí, že by se kromě politických dějin měly přednášet i dějiny společenské. "Výuka dějepisu nemá informovat jen o státních útvarech a válkách, ale i tom, že se mění společenské představy o roli pohlaví," dodává. Změny jsou součástí reformy obsahu výuky, kterou experti poslední roky připravují. Má vést k tomu, že se žáci budou méně učit nazpaměť velké množství informací a více se bude hledět na rozvíjení dovedností a schopností. Školy mohou nové "osnovy" zavádět dobrovolně od září 2025, povinné mají být od září 2027. Do konce letošního května mohou lidé k návrhu posílat připomínky. Ministerstvo školství spolu s Národním pedagogickým institutem pak poznámky probere a případně zapracuje do konečné verze. Ani spoluautor Ziegler tak zatím nedokáže odhadnout, jak se obsah dějepisu nakonec změní, ani zda v něm skutečně bude i téma LGBT+ a genderu.