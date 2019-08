Chyby za 38 miliard: kvůli špatně čerpaným dotacím v ČR padlo 300 trestních oznámení

Chyby při čerpání peněz z fondů Evropské unie vyčíslilo ministerstvo financí od vstupu Česka do EU v květnu 2004 na 38,4 miliardy korun. V kohezní politice, jejímž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, byly provedeny finanční opravy za 36,4 miliardy korun a u Společné zemědělské politiky za dvě miliardy korun. Kvůli chybně čerpaným dotacím bylo podáno téměř 300 trestních oznámení.

Finanční oprava znamená zrušení celého nebo části finančního příspěvku na program financovaný z fondů EU. "Standardním postupem je v takové situaci vymáhání dotčených částek ze strany poskytovatele dotace, respektive orgánů finanční správy, a to v režimu rozpočtových pravidel, případně v režimu jiného právního předpisu upravujícího poskytování dotací," uvádí zpráva ministerstva financí.

V letech 2007 až 2013 tak EK zkrátila Česku v kohezní politice dotace o 38 milionů korun a v případě zemědělské politiky o 1,1 miliardy korun, vyplývá ze zprávy.

Zpráva dále upozornila na to, že v období 2007 až 2013 Česká republika čelila výraznému tlaku ze strany Evropské komise, která v roce 2011 pozastavila všem operačním programům platby a pro jejich znovuspuštění požadovala výrazné zpřísnění kontrol a auditů, které vyústilo ve vyšší míru finančních oprav.

Vláda podle ministryně Aleny Schillerové zároveň pověřila ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), aby prověřila, jak bylo s trestními oznámeními naloženo.

Zprávu si vyžádala svým usnesením Poslanecká sněmovna při jednání k návrhu auditní zprávy EU o čerpání dotací holdingem Agrofert, který premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenského fondu. Česku hrozí podle návrhu zprávy, zveřejněné na konci května v médiích, že by mohlo vracet do rozpočtu EU asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš označil tehdy audit EK za pochybný a za útok na Česko. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl, auditoři jsou podle něj profesionálové a pracují objektivně. Cílem auditů je podle Dombrovskise ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z ČR.

Čerpání od roku 2004

Evropské dotace začalo Česko čerpat hned v roce 2004 v programovém období, které skončilo v roce 2006. Podle údajů MMR v něm vyčerpalo celou přidělenou částku 62 miliard korun.

V programovém období 2007 až 2013 zůstala nevyčerpána asi čtyři procenta ze zhruba 700 miliard korun přidělených dotací. Programové období 2014 až 2020 fakticky začalo až v roce 2015, kdy Evropská komise schválila jednotlivé programy. Česko v něm může získat asi 615 miliard korun. Za loňský rok EK Česku na dotacích proplatila 80,5 miliardy korun, letos by to mělo být asi 90 miliard.