Chybějící lék pro kardiaky by měl být dostupný příští týden, oznámilo ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví a @SUKLcz dělá maximum pro to, aby byl léčivý přípravek Digoxin co nejdříve opět dostupný. Jsme v kontaktu se společností Zentiva. Do obnovení dodávek zajistíme dovoz ze zahraničí. Lék pro pacienty tak bude k dispozici do konce příštího týdne.