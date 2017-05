Modrá velryba existuje, věří Chovanec. Příště komunikujte přesněji, vytkl policii

před 18 minutami

Před dvěma týdny ministr vnitra Milan Chovanec požadoval od policie důkazy o existenci hry Modrá velryba, která může dovést děti až k sebevraždě. Ty mu v úterý policejní prezident Tomáš Tuhý předal. Chovanec nyní připouští, že jim věří. Pro příště by ale uvítal přesnější komunikaci policie vůči veřejnosti. Řada předních odborníků přitom upozorňovala, že Modrá velryba je s velkou pravděpodobností hoax. Poté, co policie před údajnou hrou varovala, začaly se desítky lidí obracet na krizová a poradenská centra. Do té doby navíc Modrou velrybu v Česku téměř nikdo neznal.

Doporučujeme

Praha - Policejní prezident Tomáš Tuhý předal v úterý ministrovi vnitra Milanu Chovancovi důkazy o existenci údajné hry Modrá velryba, která může dovést děti až k sebevraždě. Ministr se s dokumenty už seznámil. Nešířili jsme hoax, brání se policie. O Modré velrybě máme důvěryhodné informace ze zahraničí číst článek "Pan ministr je rád, že policie tento fenomén řeší, pro příště by ale uvítal přesnější komunikaci policie vůči veřejnosti," napsala redakci Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Hana Malá. Ještě před dvěma týdny Chovanec prohlásil, že o existenci hry nemá důkazy, a proto požádal o jejich předání policii. "Ráno jsme dokumenty předali na ministerstvo vnitra," uvedla bez bližších podrobností mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Chovanec tak nyní připouští, že důkazům od policie věří. A údajná nebezpečná hra, o jejíž existenci panují mezi odborníky na bezpečnost velké pochybnosti, je reálným nebezpečím. "Policejní prezident pana ministra informoval, že policie se tímto fenoménem zabývá dlouhodobě, jak na základě informací od Europolu a Interpolu, tak na základě rostoucího počtu případů v Česku," dodala mluvčí resortu. Před dvěma týdny se přitom Chovanec ještě obával, že policie naletěla na marketingový trik, a šířila tak poplašnou zprávu. Že se s velkou pravděpodobností jedná o hoax, řekla i řada předních odborníků. Poté, co policie před Modrou velrybou v polovině dubna varovala, začaly se desítky lidí obracet na krizová a poradenská centra. Do té doby navíc Modrou velrybu v Česku téměř nikdo neznal. To potvrdili i manažer pro internetovou bezpečnost firmy Seznam.cz Martin Kožíšek a vedoucí projektu E-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký. Podle nich žádná hra Modrá velryba neexistuje. Byl to podle nich marketing, který měl přitáhnout uživatele do skupin na sociálních sítích.

Pokračujte dál