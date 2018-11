Babiš junior není český občan. Jeho pobyt na Krymu proto řešit nemůžeme, řekl Hamáček

Pokud by vláda padla, bude mít klíčovou roli prezident republiky. A já chci znát jeho názor, zdůvodňuje předseda ČSSD Jan Hamáček, proč dnes odpoledne míří na schůzku za Milošem Zemanem. V rozhovoru pro Aktuálně.cz zároveň k aktuálnímu vývoji v kauze Čapí hnízdo potvrdil, že Andrej Babiš junior není občanem České republiky.

Jdete za prezidentem s nějakým konkrétním návrhem?

Chci znát jeho názor na aktuální politickou situaci a samozřejmě i jeho představu případného vývoje v různých alternativách té aktuální politické situace.

Budete mít konkrétní návrh řešení?

Budu ho informovat o jednání v rámci sociální demokracie i v rámci vládní koalice. To jednání není u konce, i když jsme absolvovali několik schůzek i jednání s panem premiérem v rámci poslaneckého klubu. Chci znát jeho názor na různé alternativy dalšího vývoje. Z mého pohledu je evidentní, že opozice sice vyzvala k vyslovení nedůvěry vládě, ale sama přiznala, že nemá plán B a netuší, co by se dělo potom. Pokud by vláda padla, bude mít klíčovou roli prezident republiky a chci znát jeho názor. To pokládám za odpovědné.

Jakou roli ve vašem rozhodnutí hrálo hnutí SPD?

Žádné rozhodnutí nepadlo.

Ve vašem postupu. Včera SPD řeklo, že pokud ČSSD rozbije vládu, je SPD ochotné sociální demokracii nahradit. V tu chvíli bylo jasné, že ať uděláte prakticky cokoli, bude vláda dál existovat.

Ukázalo se, že SPD je velmi flexibilní strana, jejíž předseda nejprve stál společně s lídry opozice a formovali 92 hlasů, aby druhý den de facto nabídl toleranci jednobarevné menšinové vládě hnutí ANO. Je to spíše otázka na voliče SPD. Zaujal mne výrok, že hnutí SPD chce vládu podporovat, pokud přestane dělat sociálnědemokratický program. Předpokládám, že to v uvozovkách ocení voliči SPD, kteří zejména patří k těm, kdo ze sociálnědemokratického programu profitují. My jsme rozhodnutí neučinili a stále jednáme.

Ale vaše vyjednávací taktika se kvůli tomu zhoršila. Protože Andrej Babiš vám mohl říci, když ČSSD končí, mám tu SPD.

Nebudu komentovat taktiku.

Neztratil jste vyjednávací páku na Andreje Babiše?

Nebudu komentovat vyjednávací taktiku.

Zhoršilo to vaši pozici. Není to tak?

Pokud vím, tak Andrej Babiš žádné nabídky směrem k SPD neučinil. Ta prezentace je pouze ze strany Tomia Okamury, který nějak interpretuje tu schůzku. Bavili jsme se o tom s premiérem na klubu a nemám pocit, že by pan premiér vyjednával s SPD, protože to by znamenalo negaci současné koaliční smlouvy.

Řekl jste panu Babišovi, že by bylo lepší, aby skončil v roli premiéra?

Nebudu komentovat jednání, na kterém jsme byli sami.

Můžete vyloučit, že byste něco takového navrhl?

Nikdy nekomentuji uzavřená jednání.

Uspokojil včera pan Babiš poslance ČSSD?

Odpověděl na všechny otázky, které mu byly položené.

A odpověděl uspokojivě? Třeba na to, jakým způsobem se Andrej Babiš dostal na Krym a zda to bylo legální?

To je subjektivní pocit. Z mého pohledu odpověděl na všechny otázky, které padly.

Budete řešit i bezpečnostní situaci, zda z bezpečnostního hlediska nebyla porušena pravidla, jestliže se Babiš mladší dostal na Krym legálně?

Není občanem České republiky.

Má jen jedno občanství?

To nevím, to nemohu komentovat.

Ale je to syn premiéra.

Jeho pobyt na Krymu ze zahraničněpolitického hlediska nemůžeme řešit. Ve chvíli, kdy se jedná o občana cizího státu, těžko mohou české orgány nějakým způsobem cokoli řešit. Je švýcarský občan. Nevím, jak by mohlo bezpečnostně Česko řešit cizího státního příslušníka. Jediné, co můžeme řešit, je to, co dělá policie, tedy se snažit o to, aby proběhly úkony mezinárodněprávní spolupráce, aby policejní specialista mohl posoudit stav obviněného, a na tom policie intenzivně pracuje.

Ale tomu, že byl údajně na Krymu nedobrovolně, se policie věnuje?

Policie šetřila kauzu začátkem roku a na základě nových prohlášení se jí znovu věnuje. Policie prověřuje veškeré nové skutečnosti, které v reportáži ve vztahu k údajnému únosu zazněly.

Proč byla dnes zrušena schůzka s Andrejem Babišem?

Včera jsme si řekli, že pokud bude potřeba, potkáme se. Ale nebyl jsem schopný odhadnout délku projednávání zákona ve sněmovně a současně začíná jednání české a polské vlády. A pak jsem u prezidenta. Nenašli jsme časový prostor, takže se potkáme zítra a o víkendu a uvidíme.

ČSSD od úterka zmírnila rétoriku. Nejdříve jste byli bojovní, říkali jste, že všechny varianty jsou možné.

To platí stále.

Jste opatrnější. Co se stalo?

Rozhodnutí nepadlo, stále jednáme.

Pokud by pan prezident chtěl složit úřednickou vládu, jak by to ovlivnilo vaše další kroky?

Nebudu spekulovat. Budu komentovat varianty, až budou na stole.