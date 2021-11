Čeští vědci nahlédli jako první na světě dovnitř atomu. To, co uviděli, je senzace

Turecké úřady v pátek oznámily, že vydaly zákaz prodávat letenky do Běloruska občanům Iráku, Sýrie a Jemenu. Informovala o tom agentura AFP. Podle Evropské komise je to první výsledek rozhovorů se zeměmi, odkud migranti cestují do Evropy, a s leteckými společnostmi. Běloruská letecká společnost Belavia dříve uvedla, že pátkem počínaje nebude na žádost Ankary občany těchto zemí přepravovat na palubě svých letadel. Brusel ve čtvrtek informoval, že chystá tresty pro aerolinie podílející se na dopravě migrantů, které běloruský režim převáží k hranicím Polska a pobaltských států.

"Rozhodli jsme se neumožnit nákup letenek a vstup na palubu letadel na našich letištích občanům Iráku, Sýrie a Jemenu, kteří chtějí cestovat do Běloruska," uvedl turecký úřad pro civilní letectví. Zákaz platí pro všechny letecké společnosti, které provozují spoje z Turecka do Běloruska. Podle úřadu bude omezení platit až do odvolání.