Na návštěvě u skláře, který je francouzským rytířem. Jsem srdcař z Moseru, říká

Sklář Zdeněk Drobný strávil celý svůj profesní život, více než půlstoletí, v karlovarském podniku Moser. Největšího ocenění se ale dočkal až v důchodu, do kterého odešel předloni. V červnu na francouzské ambasádě převzal rytířský Řád umění a literatury. S reportérem Aktuálně.cz se do sklárny, kde pracoval, vrátil.

Jako své celoživotní dílo Drobný vnímá vázu Hruška. Je dosud jediným sklářem, který ji dokázal vyfoukat. Za výrobkem stojí designér Lukáš Jabůrek.

"Hruška je mým nejnáročnějším a největším dílem. Kvůli ní se musely koupit i silnější píšťaly, protože původní, které jsme měli po našich mistrech, to neunesly a ohnuly se," vzpomíná Drobný v rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz.

Předloni odešel z Moseru do důchodu. Stále se ale udržuje v kondici, aby mohl přijít na pomoc, když ho bude fabrika potřebovat. "Jsem srdcař z Moseru, pro tuhle práci žiju," říká.

Jako hlavní důvod svého odchodu zmiňuje úbytek síly. Ve sklárně si navíc vyhlédl svého nástupce. "Osm měsíců jsem ho zasvěcoval do výroby a svého procesu. Nakonec jsem zašel za vedením, abych se domluvil na odchodu. Chci si ve zdraví užít důchodu a věnovat se jiným aktivitám," popisuje.

Všichni skláři jsou podle Drobného svým způsobem umělci. "Musíme mít dobrou představivost, protože ruční výroba oproti strojové nefunguje na přesnosti. Je to tom, jak člověk cítí foukání a nabírání skla a všechno ostatní," dodává.

Svoji první sklářskou práci vytvořil před 51 lety. Vybavuje si to, jako by to bylo dneska. "Tehdy jsem ještě hrál s kluky fotbal. Přišel jsem do fabriky a mistr si mě zavolal. Nalepil mi barvu na špičku železné tyče a já si musel sednout na bobek a před ohněm ohřívat konec, aby se roztavil a mohl se nastřihnout. Připadal jsem si neskutečně důležitě. Bylo to v období, kdy jsem ve fotbale nastupoval ze žáků do dorostu a starší učňové a mistři si ze mě dělali srandu jak na hřišti, tak v práci," vypráví.

Práce se sklem ho fascinovala natolik, že do práce chodil i o víkendech a zkoušel si s kamarády staré techniky. "Tehdy to bylo dobrý i v tom, že tam s námi byl formař. S kluky jsme tam přišli, každý s jiným návrhem. Společně jsme to pak dali dohromady a návrh předali formařovi. Měli jsme perfektní tým, s nímž jsme přišli na spoustu věcí," popisuje svou vášeň Drobný s tím, že se tehdy dokázali vyrovnat starým mistrům.

Novým učňům, kteří s oborem začínají, doporučuje experimentovat. Zároveň ale mají být pokorní a naslouchat. "Měli by sledovat všechny ostatní skláře, protože každý má trochu jinou techniku a pozorováním si učňové najdou vlastní cestu. Viděl jsem mistra, který řekl učňům, ať neblbnou, protože se snažili vyfouknout skleničku nosem. Mně se to líbilo. Je to nápad, a když se nebude zkoušet, nic nového se neudělá," míní.

Za svoji dlouholetou kariéru se ve fabrice setkal s vícero zahraničními osobnostmi, mimo jiné i s vietnamským prezidentem.

Na oslavu rytířského titulu, který uděluje francouzské ministerstvo kultury, vytvořil Drobný spolu s výtvarníkem Janem Plecháčem vázu Era, která v sobě spojuje tři různé barvy. "To se u nás v Moseru nikdy nedělalo, aby dílo obsahovalo tři barvy," podotýká Drobný a vysvětluje, jak je složité takovou vázu vyrobit. Každá z barev má jiné vlastnosti, některá je tvrdší, jiná zase měkčí.

Firmu Moser založil v roce 1857 sklářský rytec z Karlových Varů Ludwik Moser. V současnosti se podnik specializuje na výrobu luxusních sklářských produktů a setů. Je součástí francouzské asociace Comité Colbert, jež sdružuje a chrání originální a tradiční francouzské značky. Česká sklárna byla vybrána jako jedna z šesti značek, které spojuje jejich výjimečnost a kvalita.