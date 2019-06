před 32 minutami

Česká republika uzavře z bezpečnostních důvodů svůj zastupitelský úřad v Libyi. Ministerstvo zahraničí připravuje na vládu materiál, který uzavření úřadu v Tripolisu navrhuje. Na tiskové konferenci ekonomických diplomatů to oznámil náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Veškeré diplomatické vztahy se budou podle něj řešit prostřednictvím zastoupení Česka v Tunisu. Až se podaří českým diplomatům bezpečnost opět zajistit, tak se české zastoupení do Libye vrátí. "Je to důležitá země i pro bilaterální vztahy nejen ekonomické, ale také politické," konstatoval Tlapa. Pokud návrh vláda schválí, tak by opatření mělo začít platit už během léta, dodal.