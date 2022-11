Česko 2022: Chudí jsou naštvaní, ženy se cítí znevýhodněné a staří se vzdalují mladým

Když se neshodnou generace

V Poslanecké sněmovně leží zákon o sňatcích stejnopohlavních párů a zákonodárci se nad ním rozřadili do poměrně nesmiřitelných sekcí. „Ve 21. století bychom měli mít všichni stejná práva, nikoli je rozdělovat podle sexuální orientace,“ je přesvědčena předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ministr za stejnou stranu – Vlastimil Válek – ale naopak podepsal návrh, aby ústava napříště manželství vymezovala výhradně jako svazek mezi mužem a ženou.

Ač oba dva nosí stejný politický dres, je mezi nimi jeden výrazný rozdíl – věkový. Pekarové je 38, Válkovi 62. Výmluvně tak shodou okolností reprezentují zdejší celospolečenské rozložení: Lidé mezi 18 a 29 lety jsou většinově pro, aby se homosexuálním párům dostalo stejných práv jako heterosexuálům. S přibývajícím věkem ale tento souhlas klesá. V kategorii do 44 let už je znatelně nižší, ještě menší ve skupině do 59 let a lidé starší 60 let už jsou většinově proti.

Nejvíce štěpivé podle věku zobrazit celý graf

Podle ředitele výzkumu agentury STEM Jaromíra Mazáka není role věku v pohledu na tuto otázku překvapivá. „Příklon k manželství stejnopohlavních párů je fenoménem posledních dekád. Teprve v roce 2001 Nizozemí jako první na světě zpřístupnilo právo na sňatek všem párům bez ohledu na pohlaví.

Sociolog Jaromír Mazák, ředitel výzkumu agentury STEM.

Dnes už je takových zemí přes třicet. A například v USA podpora manželství homosexuálů vystřelila během posledního čtvrtstoletí z 25 procent na 70,“ přibližuje Mazák.

Dodává pak, že v Česku nejde o téma, které by štěpilo jen generace, nýbrž viditelně také veřejnost a politickou reprezentaci. „Ta možná právě i kvůli svému věkovému složení zatím výzvy k uzákonění stejnopohlavních svazků nevyslyšela.“

Nejméně štěpivé podle věku zobrazit celý graf

Věk nás naopak příliš nerozděluje v pohledu na to, do jaké míry jsou v Česku zneužívány sociální dávky a do jaké míry naopak míří především k potřebným, v postojích k uprchlíkům z Ukrajiny ani v otázce, zda má být zdravotní péče rovná pro všechny, nebo má existovat i možnost si připlatit za lepší.