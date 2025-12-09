Česko má dva premiéry. Babiš má jedinou pravomoc, platí nepsané pravidlo, říká Kysela

Prezident jmenoval premiérem Andreje Babiše. Zároveň je stále premiérem Petr Fiala. Jak je to s pravomocemi? Má Fiala navrch?
Přesně tak. Má všechny pravomoci, protože jsou vázány na vládu, která stále vládne v čele se svým premiérem. A to je Petr Fiala.
U nás to není tak, že by sama skutečnost, že vláda je ve stavu demise, znamenala nějaké kompetenční omezení. Tedy že by zkrátka některé věci nemohla, což v některých zahraničních ústavách najdeme. U nás vláda může všechno.
To, co se uplatňuje, je nepsaný politický limit, že ve chvíli, kdy jste vláda v demisi, jste vláda na odchodu. A vláda na odchodu by neměla přijímat strategická nebo politicky závažná či ekonomicky citlivá rozhodnutí.
Nový předseda vlády má v zásadě jednu jedinou kompetenci. A to je navrhovat členy vlády. O tuto kompetenci se může s prezidentem republiky přít v případě, že by prezident nehodlal jeho návrhům vyhovět. S výjimkou toho žádnou jinou kompetenci nemáte. Všechny ostatní zůstávají u předsedy vlády, respektive jeho vlády.
Říkal jste, že by vláda v demisi neměla přijímat žádná strategická opatření. Neměla, nebo nesmí?
Je to politický limit, žádný právní není. Tudíž záleží do značné míry na ní, jak s tím naloží. Ale pakliže uvážíte, že ve chvíli, kdy podáváte demisi, před sebou máte řádově dny, týdny či krátké měsíce, kdy ještě ve funkci budete - a v povolebním období se opíráte o většinu, která už neexistuje-, tak z toho by mělo vyplynout něco na způsob zdrženlivosti.
To, že nejsou limity výslovně stanoveny, souvisí s tím, že nemůžete předem odhadnout, jak dlouho ten stav bude trvat. Nevíte, jestli nebude třeba vyhlásit nouzový stav kvůli povodním, pandemii či budete muset zásadním způsobem překopávat státní rozpočet.
Z důvodů nepředvídatelných rizik se vláda kompetenčně neomezuje. Ale platí implicitní limitace, že základním úkolem vlády v demisi je se sbalit a také udržovat úřady v chodu.
Kdo má nyní právo vystupovat za Česko například na mezinárodních jednáních? Jde také o Fialu?
Přesně tak. Prostě proto, že má svoji vládu a ta obsazuje ministerstva, která udržují agendu. Já bych to tedy chápal tak, že nový premiér je v zásadě omezený jen na to, že si k sobě vybírá členy vlády.
Je samozřejmě možné, že se ti dva domluví na nějakém společném vystoupení. Ale to je v zásadě věc politického provozu.
Jak dlouho situace, kdy má Česko dva premiéry, může trvat?
Teď bude trvat asi velmi krátce, protože gró povolebních jednání probíhalo ve fázi, kdy předseda vlády nebyl jmenovaný předsedou vlády, ale byl pověřený jednáním. To znamená, že už to má za sebou. Tím pádem fáze "několikapremiérství" může být několikadenní.
Když byste se podíval na první a druhou vládu Mirka Topolánka, tak vztah Topolánka v demisi a Topolánka jmenovaného premiérem rodící se vlády trval několik měsíců. Na to žádný přepis není.
Když se podíváte na první a druhou Babišovu vládu, tak vláda ve stavu demise vládla poměrně dlouho. Až bych řekl, že pochybně dlouho. Ale teď se jedná o týden, možná o něco méně. (Prezidentská kancelář později oznámila, že prezident Petr Pavel bude jmenovat vládu v navrhovaném složení v pondělí 15. prosince v 9:00 hodin, pozn. red.)
Kde nyní sídlí Babiš jako premiér?
Obecně platí, že premiér číslo dvě dostává Hrzánský palác, což je palác, kde mimo jiné úřadoval prezident Pavel předtím, než se přesunul na Hrad. Je to jeden z paláců mezi Pohořelcem a Hradčanským náměstím. (Sám Babiš později uvedl, že nabídku, aby sídlil v Hrzánském paláci, nevyužije. Úřadovat plánuje ve sněmovně, pozn. red.)