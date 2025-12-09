Domácí

Česko má dva premiéry. Babiš má jedinou pravomoc, platí nepsané pravidlo, říká Kysela

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 2 hodinami
V úterý ráno se Andrej Babiš stal českým premiérem. Jmenoval jej prezident Petr Pavel. Česko tak nyní má dva premiéry. Petr Fiala totiž dosud nerezignoval. Babiš má nyní jedinou kompetenci - navrhovat členy vlády, vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz ústavní právník Jan Kysela. "Je samozřejmě možné, že se ti dva domluví na nějakém společném vystoupení," říká pak směrem k zahraničním cestám.
Foto: Aktuálně.cz

Prezident jmenoval premiérem Andreje Babiše. Zároveň je stále premiérem Petr Fiala. Jak je to s pravomocemi? Má Fiala navrch?

Přesně tak. Má všechny pravomoci, protože jsou vázány na vládu, která stále vládne v čele se svým premiérem. A to je Petr Fiala.

U nás to není tak, že by sama skutečnost, že vláda je ve stavu demise, znamenala nějaké kompetenční omezení. Tedy že by zkrátka některé věci nemohla, což v některých zahraničních ústavách najdeme. U nás vláda může všechno.

Související

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

FILE PHOTO: Czech parliamentary election

To, co se uplatňuje, je nepsaný politický limit, že ve chvíli, kdy jste vláda v demisi, jste vláda na odchodu. A vláda na odchodu by neměla přijímat strategická nebo politicky závažná či ekonomicky citlivá rozhodnutí.

Nový předseda vlády má v zásadě jednu jedinou kompetenci. A to je navrhovat členy vlády. O tuto kompetenci se může s prezidentem republiky přít v případě, že by prezident nehodlal jeho návrhům vyhovět. S výjimkou toho žádnou jinou kompetenci nemáte. Všechny ostatní zůstávají u předsedy vlády, respektive jeho vlády. 

Říkal jste, že by vláda v demisi neměla přijímat žádná strategická opatření. Neměla, nebo nesmí?

Je to politický limit, žádný právní není. Tudíž záleží do značné míry na ní, jak s tím naloží. Ale pakliže uvážíte, že ve chvíli, kdy podáváte demisi, před sebou máte řádově dny, týdny či krátké měsíce, kdy ještě ve funkci budete - a v povolebním období se opíráte o většinu, která už neexistuje-, tak z toho by mělo vyplynout něco na způsob zdrženlivosti.

To, že nejsou limity výslovně stanoveny, souvisí s tím, že nemůžete předem odhadnout, jak dlouho ten stav bude trvat. Nevíte, jestli nebude třeba vyhlásit nouzový stav kvůli povodním, pandemii či budete muset zásadním způsobem překopávat státní rozpočet.

Z důvodů nepředvídatelných rizik se vláda kompetenčně neomezuje. Ale platí implicitní limitace, že základním úkolem vlády v demisi je se sbalit a také udržovat úřady v chodu. 

Související

Rajchl má smůlu. "Je mi líto, není co řešit," říká právník Sokol k poslancově pornu

Předseda PRO Jindřich Rajchl v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že má nadále podporu od Tomio Okamury, předsedy SPD, s nímž je Rajchl v jednom klubu.

Kdo má nyní právo vystupovat za Česko například na mezinárodních jednáních? Jde také o Fialu?

Přesně tak. Prostě proto, že má svoji vládu a ta obsazuje ministerstva, která udržují agendu. Já bych to tedy chápal tak, že nový premiér je v zásadě omezený jen na to, že si k sobě vybírá členy vlády.

Je samozřejmě možné, že se ti dva domluví na nějakém společném vystoupení. Ale to je v zásadě věc politického provozu.

Jak dlouho situace, kdy má Česko dva premiéry, může trvat?

Teď bude trvat asi velmi krátce, protože gró povolebních jednání probíhalo ve fázi, kdy předseda vlády nebyl jmenovaný předsedou vlády, ale byl pověřený jednáním. To znamená, že už to má za sebou. Tím pádem fáze "několikapremiérství" může být několikadenní. 

Související

"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

Sídliště, reportáž, volby

Když byste se podíval na první a druhou vládu Mirka Topolánka, tak vztah Topolánka v demisi a Topolánka jmenovaného premiérem rodící se vlády trval několik měsíců. Na to žádný přepis není.

Když se podíváte na první a druhou Babišovu vládu, tak vláda ve stavu demise vládla poměrně dlouho. Až bych řekl, že pochybně dlouho. Ale teď se jedná o týden, možná o něco méně. (Prezidentská kancelář později oznámila, že prezident Petr Pavel bude jmenovat vládu v navrhovaném složení v pondělí 15. prosince v 9:00 hodin, pozn. red.)

Kde nyní sídlí Babiš jako premiér? 

Obecně platí, že premiér číslo dvě dostává Hrzánský palác, což je palác, kde mimo jiné úřadoval prezident Pavel předtím, než se přesunul na Hrad. Je to jeden z paláců mezi Pohořelcem a Hradčanským náměstím. (Sám Babiš později uvedl, že nabídku, aby sídlil v Hrzánském paláci, nevyužije. Úřadovat plánuje ve sněmovně, pozn. red.)

 
Mohlo by vás zajímat

"Zelené" Česko. Předpověď říká, zda teplo vydrží, jasněji je i o počasí na Vánoce

"Zelené" Česko. Předpověď říká, zda teplo vydrží, jasněji je i o počasí na Vánoce

Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Mladí, do zbraně! Evropa šturmuje, kvůli ruské hrozbě povolává tisíce nových branců

Mladí, do zbraně! Evropa šturmuje, kvůli ruské hrozbě povolává tisíce nových branců

Hranatá legenda se slevou. Turkův e-shop nabízí o dost odvážnější merch než Motoristé

Hranatá legenda se slevou. Turkův e-shop nabízí o dost odvážnější merch než Motoristé
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala Andrej Babiš ANO 2011 Spolu premiér právník Jan Kysela právo politika Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 26 minutami
"Jsou slabí a politicky korektní. Mluví a válka pokračuje," obul se Trump do Evropy

"Jsou slabí a politicky korektní. Mluví a válka pokračuje," obul se Trump do Evropy

Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

ŽIVĚ
Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Komentář: Tohle Evropu šokovalo. Trump vyslal zlobivému žákovi ostrý vzkaz

Komentář: Tohle Evropu šokovalo. Trump vyslal zlobivému žákovi ostrý vzkaz

Vůči Evropě si Trump v nové strategii nebere servítky. Hrozí jí podle něj civilizační úpadek. Výtka vynikne ve světle jiné hrozby. A tou je Čína.
před 1 hodinou
Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Zatímco David Pastrňák vynechal kvůli zranění v dolní části těla už pět zápasů, v Bostonu se dějí věci.
před 1 hodinou
"Zelené" Česko. Předpověď říká, zda teplo vydrží, jasněji je i o počasí na Vánoce

"Zelené" Česko. Předpověď říká, zda teplo vydrží, jasněji je i o počasí na Vánoce

Teploty navíc nebudou klesat ani v příštích dnech. Úterý, středa, čtvrtek tak budou teplotně vysoko nad průměrnou teplotou.
před 1 hodinou
Běloruské balóny vedly Litvu k vyhlášení nouzové situace. "Přehání," opáčil Lukašenko

Běloruské balóny vedly Litvu k vyhlášení nouzové situace. "Přehání," opáčil Lukašenko

Litva v úterý vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balóny z Běloruska, sdělila tamní vláda.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

ŽIVĚ
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy