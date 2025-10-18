Domácí

"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 54 minutami
Volby před týdnem vyhrálo hnutí ANO. V hlavním městě dominovala koalice Spolu. Ale ne všude. V rámci Prahy existují i "kapsy", které počtem hlasů pro Babišovu stranu výrazně převyšují sousední čtvrti. Mnohdy jde o sídliště, kam se reportéři Aktuálně.cz vydali zjišťovat, jak se na volby dívají místní.
Trafika poblíž sídliště v Praze 12.
Trafika poblíž sídliště v Praze 12. | Foto: Vojtěch Štěpán

Na náměstíčku poblíž autobusové zastávky Tupolevova voní svařák a langoše. Autobus sem přijíždí skrz nezastavěné a prázdné pláně pražských Letňan. Na místním sídlišti je ovšem ve slunečném odpoledni rušno.

Právě části letňanského sídliště jsou jednou z "kapes" hlavního města, kde ve volbách zvítězilo hnutí ANO. To v průměru v celé Praze získalo 19,9 procenta hlasů. Koalice Spolu, která v metropoli zvítězila, si připsala 33,94 procenta. 

Související

Turek je pro něj jako syn, Macinka chce jeho vliv upozadit. Darované peníze nesedí

Přísaha a Motoristé sobě - Volby do Evropského parlamentu 2024 - Miliardář Richard Chlad

"Vy jste mladej. Já vám to řeknu jinak: je mi 73 a volím toho, u koho vím, že aspoň důstojně dožiju," říká muž, kterého zde potkává reportér Aktuálně.cz. Petr, jak se představuje, konkrétní stranu, kterou volil, prozradit nechce. Jak ale dodává, nepovažuje se například za žádného fanouška ruského prezidenta Vladimira Putina. Na druhou stranu mu vadí i část ukrajinských uprchlíků v Česku, kteří podle něj nepracují. Ovšem pomoci těm "poctivým" se podle něj má.  

Ačkoliv v metropoli jako celku zvítězila pětikoalice, při rozdělení Prahy na jednotlivé volební okrsky se ukazuje, že v některých jasně dominovalo hnutí ANO. Jde například právě o tři okrsky v blízkosti zastávky Tupolevova, kde strana Andreje Babiše získala přes 30 procent hlasů a skončila tam první.

Nutno dodat, že ne všude v Letňanech, respektive v Praze 18 zvítězilo ANO. Ač tam byl volební zisk hnutí vyšší než ve zbytku metropole, v celé městské části dominovala koalice Spolu.

Letňanské sídliště poblíž zastávky Tupelova.
Letňanské sídliště poblíž zastávky Tupelova. | Foto: Vojtěch Štěpán

"Moc to nechápu, ale pořád ji mám ráda," říká Pavla, jedna z místních obyvatelek,o své babičce. Má se s ní potkat u nedaleké samoobsluhy. Ačkoliv má její rodina jiné volební preference, její prarodiče prý ANO volí. Připadá jim, že se mají hůř a podle nich za to může právě vláda Petra Fialy. V rodině to však prý žádný rozkol nezpůsobuje.  

Související

Volební úspěch brášků Okamurů? Sugoi! reagují Japonci. Doufají, že jsou na sebe hodní

Okamura, Tomio, Hayato

Na druhém konci trasy metra C, než jsou Letňany, se nachází konečná zastávka Háje. A poblíž ní leží další z pražských bašt hnutí ANO. Jde o volební okrsky, které se rozkládají mimo jiné i na území Jižního Města. Mohutné  panelákové sídliště zde začalo růst v 70.  letech minulého století a nyní zde žije na 80 tisíc Pražanů.

Ačkoliv v Praze 11 těsně vyhrálo Spolu, v mnohých okrscích Chodova a Hájů triumfovalo hnutí ANO se ziskem až přes 30 procent, tedy výrazně nad průměrem metropole. Ostatně právě na jihu Prahy poblíž Jižního Města je i sídlo Babišova hnutí.

"Tak s tím Babišem… to dává smysl," říká mladý muž, kterého reportér Aktuálně.cz potkává na náměstí Kosmonautů. Dodává přitom, že  hnutí ANO volí i někteří z jeho vrstevníků ve věku okolo 30 let žijících v okolí. On sám prý ne. Důvodem Babišova úspěchu je pak podle něj pocit zklamání mezi mladými, že na ně dnes už brzy bývalá vláda kašle. "Ale ne, že z toho tady uděláte nějaký skanzen," loučí se.

Sídliště na Praze 11, Jižní město. Náměstí kosmonautů
Sídliště na Praze 11, Jižní město. Náměstí kosmonautů | Foto: Vojtěch Štěpán

Třetí větší "kapsa", kde Babišovo hnutí zvítězilo, se rozkládá v severní části Prahy 12, kam spadají například Modřany. Jsou zde sídliště, ale i oblasti s rodinnými domy. ANO tu v některých okrscích získalo rovněž okolo 30 procent hlasů. Podobných míst, ačkoliv ne tak rozlehlých, je ovšem v hlavním městě ještě více. 

Zastávka Sídliště Lhotka na Praze 12.
Zastávka Sídliště Lhotka na Praze 12. | Foto: Vojtěch Štěpán

Na druhém konci města, na Břevnově, se od svých sousedů odlišuje například okrsek, kam spadá takzvané sídliště Na Obušku. Jak už dříve Aktuálně.cz popisovalo v sérii předvolebních reportáží, toto sídliště bylo dlouhá léta baštou komunistů. Volil je zde mnohonásobně vyšší podíl lidí, než bývá v metropoli zvykem. 

Sídliště své neoficiální jméno získalo tak, že byty zde pak mimo jinými obydleli zaměstnanci komunistické Tajné státní bezpečnosti (StB), Sboru národní bezpečnosti či ministerstva vnitra. Podpora komunistů zde nicméně rok od roku klesá. Letos tu hnutí Stačilo!, pod jehož hlavičkou kandidovali, získalo jen deset procent. I to je ovšem vysoko nad celopražským průměrem. I Na Obušku tak letos vyhrálo hnutí ANO s výsledkem lehce přes 27 procent. Spolu zde přitom získalo podporu jen o dvě procenta nižší.

 
Mohlo by vás zajímat

Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

Zemřela jedna z posledních pamětnic holokaustu Dita Krausová, bylo jí 96 let

Zemřela jedna z posledních pamětnic holokaustu Dita Krausová, bylo jí 96 let

Dělat chtějí, firmy o ně nestojí. Proč jsou padesátníci diskriminováni na trhu práce?

Dělat chtějí, firmy o ně nestojí. Proč jsou padesátníci diskriminováni na trhu práce?

Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí padesátitisícová pokuta

Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí padesátitisícová pokuta
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby 2025 - reportáže z krajů sídliště Praha Spolu ANO 2011 volby Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět
Přehled

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

V sovětském komplexu Majak na výrobu plutonia pro jaderné zbraně došlo k tragédii, kterou předčily jen události ve Fukušimě a Černobylu.
před 54 minutami
"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

Hnutí ANO dominovalo na některých pražských sídlištích. Deník Aktuálně.cz od místních zjišťoval, jak hodnotí výsledek voleb.
před 1 hodinou
Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

Karlovarský masakr akupilou. Muž honil prodavačku mezi regály, vážně ji zranil

Prodavačku honil s pilou mezi regály a poškodil při tom zařízení prodejny. Ženu vážně zranil.
před 2 hodinami
Letošní zima může překvapit. Bude nejspíš jiná, než jak ji známe z posledních let

Letošní zima může překvapit. Bude nejspíš jiná, než jak ji známe z posledních let

První sníh na Sněžce toho o blížící se zimě mnoho neříká. Leden ale pro milovníky lyžování vypadá nejslibněji.
před 2 hodinami
Trump zvažuje setkání s Kim Čong-unem při své cestě do Asie

Trump zvažuje setkání s Kim Čong-unem při své cestě do Asie

Podle severokorejských médií vyjádřil také Kim ochotu setkat se s Trumpem během projevu před parlamentem minulý měsíc.
před 3 hodinami
Je to hvězda týdne. Valentová rozčilovala Rumunku, pozornost budí chladné podání ruky

Je to hvězda týdne. Valentová rozčilovala Rumunku, pozornost budí chladné podání ruky

Byla to tenisová válka. Jen první set trval 75 minut, celkem Tereza Valentová a Jaqueline Cristianová strávily na kurtu téměř tři hodiny.
před 3 hodinami
Brno má konečně vlastní metro. Jen je plné podivných psychopatů
3:39

Brno má konečně vlastní metro. Jen je plné podivných psychopatů

Hra Brno Transit slibuje temný psychologický horor od autora legendárního Hrotu.
Další zprávy