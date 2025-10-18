"Nedělejte z nás skanzen." Pražská sídliště se vzbouřila proti Fialovi

Na náměstíčku poblíž autobusové zastávky Tupolevova voní svařák a langoše. Autobus sem přijíždí skrz nezastavěné a prázdné pláně pražských Letňan. Na místním sídlišti je ovšem ve slunečném odpoledni rušno.
Právě části letňanského sídliště jsou jednou z "kapes" hlavního města, kde ve volbách zvítězilo hnutí ANO. To v průměru v celé Praze získalo 19,9 procenta hlasů. Koalice Spolu, která v metropoli zvítězila, si připsala 33,94 procenta.
"Vy jste mladej. Já vám to řeknu jinak: je mi 73 a volím toho, u koho vím, že aspoň důstojně dožiju," říká muž, kterého zde potkává reportér Aktuálně.cz. Petr, jak se představuje, konkrétní stranu, kterou volil, prozradit nechce. Jak ale dodává, nepovažuje se například za žádného fanouška ruského prezidenta Vladimira Putina. Na druhou stranu mu vadí i část ukrajinských uprchlíků v Česku, kteří podle něj nepracují. Ovšem pomoci těm "poctivým" se podle něj má.
Ačkoliv v metropoli jako celku zvítězila pětikoalice, při rozdělení Prahy na jednotlivé volební okrsky se ukazuje, že v některých jasně dominovalo hnutí ANO. Jde například právě o tři okrsky v blízkosti zastávky Tupolevova, kde strana Andreje Babiše získala přes 30 procent hlasů a skončila tam první.
Nutno dodat, že ne všude v Letňanech, respektive v Praze 18 zvítězilo ANO. Ač tam byl volební zisk hnutí vyšší než ve zbytku metropole, v celé městské části dominovala koalice Spolu.
"Moc to nechápu, ale pořád ji mám ráda," říká Pavla, jedna z místních obyvatelek,o své babičce. Má se s ní potkat u nedaleké samoobsluhy. Ačkoliv má její rodina jiné volební preference, její prarodiče prý ANO volí. Připadá jim, že se mají hůř a podle nich za to může právě vláda Petra Fialy. V rodině to však prý žádný rozkol nezpůsobuje.
Na druhém konci trasy metra C, než jsou Letňany, se nachází konečná zastávka Háje. A poblíž ní leží další z pražských bašt hnutí ANO. Jde o volební okrsky, které se rozkládají mimo jiné i na území Jižního Města. Mohutné panelákové sídliště zde začalo růst v 70. letech minulého století a nyní zde žije na 80 tisíc Pražanů.
Ačkoliv v Praze 11 těsně vyhrálo Spolu, v mnohých okrscích Chodova a Hájů triumfovalo hnutí ANO se ziskem až přes 30 procent, tedy výrazně nad průměrem metropole. Ostatně právě na jihu Prahy poblíž Jižního Města je i sídlo Babišova hnutí.
"Tak s tím Babišem… to dává smysl," říká mladý muž, kterého reportér Aktuálně.cz potkává na náměstí Kosmonautů. Dodává přitom, že hnutí ANO volí i někteří z jeho vrstevníků ve věku okolo 30 let žijících v okolí. On sám prý ne. Důvodem Babišova úspěchu je pak podle něj pocit zklamání mezi mladými, že na ně dnes už brzy bývalá vláda kašle. "Ale ne, že z toho tady uděláte nějaký skanzen," loučí se.
Třetí větší "kapsa", kde Babišovo hnutí zvítězilo, se rozkládá v severní části Prahy 12, kam spadají například Modřany. Jsou zde sídliště, ale i oblasti s rodinnými domy. ANO tu v některých okrscích získalo rovněž okolo 30 procent hlasů. Podobných míst, ačkoliv ne tak rozlehlých, je ovšem v hlavním městě ještě více.
Na druhém konci města, na Břevnově, se od svých sousedů odlišuje například okrsek, kam spadá takzvané sídliště Na Obušku. Jak už dříve Aktuálně.cz popisovalo v sérii předvolebních reportáží, toto sídliště bylo dlouhá léta baštou komunistů. Volil je zde mnohonásobně vyšší podíl lidí, než bývá v metropoli zvykem.
Sídliště své neoficiální jméno získalo tak, že byty zde pak mimo jinými obydleli zaměstnanci komunistické Tajné státní bezpečnosti (StB), Sboru národní bezpečnosti či ministerstva vnitra. Podpora komunistů zde nicméně rok od roku klesá. Letos tu hnutí Stačilo!, pod jehož hlavičkou kandidovali, získalo jen deset procent. I to je ovšem vysoko nad celopražským průměrem. I Na Obušku tak letos vyhrálo hnutí ANO s výsledkem lehce přes 27 procent. Spolu zde přitom získalo podporu jen o dvě procenta nižší.