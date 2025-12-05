Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Jak to nyní bude s Babišovým vlivem na Agrofert?
V prvé řadě tento druh svěřenských fondů v České republice neexistuje, české právo ho nezná. Už jenom to, pokud by se vydal touto cestou, znamená, že svěřenský fond bude založen podle práva jiného členského státu EU, popřípadě podle práva státu, který není členským státem, ale je v Evropě. To je například Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko.
Eventuální a krajní řešení by bylo založit ho podle českého práva jako takzvanou nepojmenovanou instituci, jinými slovy využít případné mezery v právu tím, že by se založil typ svěřenského fondu, který české právo nezná. Ale zdůrazňují, že by to bylo nejméně vhodné a krajní řešení.
Tím nejdůležitějším bude ovšem takzvaný statut. To znamená dokument, kde se přesně upraví fungování fondu. Teprve až se s tímto statutem seznámíme, budeme moci odpovědně říct, jestli fond svou strukturou skutečně naplní to, co budoucí premiér včera oznámil.
Nakolik si může Babiš vše rozmyslet - tedy například i to, že se k Agrofertu dostanou jeho děti teprve až poté, co zemře?
To všechno záleží na tom, jak bude statut sepsán. Podle terminologie, kterou jsem od něj slyšel poprvé, tak usuzuji - jelikož hovořil o trustové struktuře a radě protektorů -, že se jedná o termíny, které mu připravili jeho advokáti. Terminologie, kterou používal, není v českém prostředí obvyklá. Usuzuji, že řešení se spustí nebo už spustilo nejspíš někde v zahraničí.
Tomáš Nahodil
- Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
- Advokát se specializací na ústavní a správní právo.
- Správnímu právu se věnuje i publikačně, je spoluautorem knižního komentáře k zákonu o místním referendu a čtyř vydání knižního komentáře k novému správnímu řádu.
- Má 25 let právní praxe, převážně se zabýval složitými restitučními případy.
- Působil i jako novinář.
Předpokládám, že na tom bude v Česku či v zahraničí pracovat advokátní kancelář, která dosud pro Agrofert nepracovala, protože hovořil o tom, že řešení provedli nezávislí odborníci.
Jak to tedy jednou bude s převodem Agrofertu na Babišovy potomky?
Andrej Babiš naznačil, že ve statutu bude ustanovení, které vyloučí do jeho smrti jakoukoli manipulaci s akciemi. To znamená, že do jeho smrti by akcie měly být ve svěřenském fondu. Jediný, kdo by s nimi mohl disponovat, by měl být správce fondu. A na jeho činnost by měla dohlížet rada protektorů.
Už jenom proto, že použil termín rada protektorů, který nepochází z českého práva, usuzuji, že skutečně nejspíš půjde o zahraniční řešení. Nejbližší možná dispozice s akciemi bude až po jeho smrti, a to jen vůči jeho dětem, popřípadě jiným dědicům - může zvolit kterým.
Statut bychom měli znát, protože řešení, které včera oznámil, samo o sobě českým ani evropským orgánům nestačí, aby vyhodnotily, jestli Agrofert může čerpat dotace. Musí totiž posoudit strukturu fondu, což lze jen díky statutu, čili on dříve nebo později bude muset statut zveřejnit.
Ale nakolik je to závazné, že Agrofert dětem připadne až po Babišově smrti? Může to ještě nějak změnit?
Ono jde o to, že on ani nebude zakladatelem fondu. Babiš si podle svých slov najme nezávislou společnost, která jím bude, a on pouze do založeného slepého svěřenského fondu akcie vloží. Na rozdíl od řešení v době, kdy byl premiérem, už tedy nebude zakladatelem a nebude tedy ani takzvaným obmyšleným čili beneficientem.
To znamená, že zisky z Agrofertu k němu nepoplynou. Od Agrofertu se úplně odřízne. To vše musí být napsané a zřejmé ze statutu. Řešení, které včera oznámil, se tak zdá, že bude českým i evropským požadavkům vyhovovat. Zakladatelem, správcem ani beneficientem totiž nebude on ani jeho rodinní příslušníci či nejbližší spolupracovníci z Agrofertu.
Je nějaký časový horizont, do něhož nyní musí Babiš vše stihnout?
Samozřejmě jsou diskuse, zda se na něj vztahuje 30denní lhůta. Ta by se na něj vztahovala, kdyby byl členem statutárních orgánů Agrofertu, což on není. Je pouze vlastníkem, držitelem akcií.
Je v jeho vlastním zájmu i zájmu Agrofertu, aby podnik nepřestal čerpat dotace. Je proto dost možné, že se na řešení už pracuje a bude spuštěno v den jeho jmenování premiérem. Myslím si, že se tím Babiš zabýval delší dobu. Už je to asi dva nebo tři týdny, co v hnutí ANO říkali, že pracuje na nevratném řešení. Pokud by to nešlo rychle, hrozilo by pozastavení dotací. Řešení tak spíše spustí či už jen dokončí v horizontu dní.