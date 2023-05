Česko čeká deštivý týden. O víkendu bude až 22 stupňů

Pražští silničáři zahájili v pondělí ráno letošní opravy Barrandovského mostu. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Práce potrvají 92 dnů, tedy do 14. srpna. Dopravní problémy zatím nenastaly. Novinářům to řekli primátor Bohuslav Svoboda (ODS), jeho náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Doprava bude podobně jako loni vedená ve třech namísto nynějších čtyř jízdních pruzích v každém směru. Barrandovská rampa bude uzavřena.