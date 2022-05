Česká televize musí šetřit. Zruší program, omezí sport i natáčení, propustí 250 lidí

Česká televize plánuje v příštích dvou letech ušetřit 910 milionů korun. Důvodem je pokles reálné hodnoty koncesionářského poplatku. Šetřit chce na provozu, programu, původní tvorbě i investicích. Mimo jiné chce ukončit provoz kanálu ČT3 a omezit nákupy vysílacích práv či výrobu sportovních pořadů kanálu ČT sport, oznámil generální ředitel Petr Dvořák. Zpravodajství se větší škrty dotknout nemají.

Do konce letošního roku Česká televize plánuje zrušit 50 pracovních míst a dalších 200 v následujících dvou letech. V roce 2020 zaměstnávala 2970 lidí. Omezí investice a také například výrobu ve studiu Ostrava. Výroba bude zčásti převedena do nedávno zmodernizovaného studia v Brně. Celkem tak chce televize uspořit v dalších dvou letech 300 milionů korun.

Na audiovizuální tvorbě chce televize ušetřit 320 milionů korun, poklesne tak počet premiér ve všech žánrech. Například o Vánocích to bude jen jedna premiérová pohádka místo dvou. Během roku poklesne počet seriálových premiér na jednu až dvě týdně a na polovinu se sníží také počet premiérových dokumentů, tedy na tři až čtyři za týden. Podpora filmů do kino distribuce klesne o 90 milionů, tedy téměř na polovinu. Loni vzniklo v koprodukci s ČT 39 filmů.

Od ledna příštího roku ukončí provoz kanálu ČT3, což přinese úsporu 120 milionů korun. Dalších 80 milionů Kč chce televize ušetřit tím, že kanál ČT sport omezí nákupy vysílacích práv či výrobu sportovních pořadů, nebo odprodá sublicence k již zakoupeným akcím. To se týká například části zápasů na MS ve fotbale v Kataru.

Česká televize v následujících dvou letech také přehodnotí svoji dosavadní obchodní strategii a bude zvyšovat podíl obchodních sdělení ve vysílání na hranici, kterou jí zákony umožňují. Cílem tohoto kroku je maximálně zvýšit příjem z obchodní činnosti na všech kanálech. V současnosti na ČT2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout půl procenta denního vysílacího času a na programech ČT1 a ČT24 je reklama zakázaná s výjimkou spojení s vysílanými kulturními či sportovními událostmi. Dvořák nevyloučil v krajním případě umístění reklamy na dětský kanál ČT :D.

"Aktuální strategie udržitelnosti veřejné služby počítá se změnami ve většině oblastí činnosti České televize. Součástí těchto opatření jsou i náročné změny a škrty, které se nám rozhodně nebudou realizovat snadno," uvedl Dvořák s tím, že zásadní je zachování statusu České televize jako poskytovatele veřejné služby. Proto se podle něho škrty dotknou jen minimálně zpravodajství. Nechce například snižovat počty zahraničních zpravodajů nebo redaktorů.

Poplatek se nezměnil 14 let

Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem financování televize. Jeho výše je stejná od začátku roku 2008, kdy se zvedla ze 120 na 135 korun. Podle Dvořáka je jeho současná reálná hodnota 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude jen 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být v současnosti 209 korun.

Podle Dvořáka v současnosti není politická vůle změnit financování České televize, respektive zvýšit koncesionářský poplatek. Jeho poslední návrh byl zvýšení o 15 korun na 150 korun od ledna 2023. S nějakou úpravou lze počítat zřejmě až za dva roky, protože vládní priority jsou vzhledem k rostoucí inflaci či zdražování energií poskládané jinak, řekl dále Dvořák. Za dva roky podle něj může přijít změna financování, která zajistí další fungování televize, nebo naopak přijde další balíček ještě razantnějších škrtů.

V lednu Rada České televize schválila letošní rozpočet televize s výnosy a náklady 7,2 miliardy korun, což je o 235 milionů víc, než byl loňský rozpočet. Výběr koncesionářských poplatků má letos stoupnout o 30 milionů na 5,7 miliardy korun a podnikatelská činnost vynese 902 milionů korun, tedy o 78 milionu korun více.

