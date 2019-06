Česká republika se dostala na hranu ústavní krize, řekl Hamáček. Sejde se s Babišem

Česko se dostalo na hranu ústavní krize, řekl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Reagoval tak na postoj prezidenta Miloše Zemana, který se brání žádosti o výměnu v čele ministerstva kultury. Hamáček bude chtít při páteční schůzce od předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) vědět, jak chce tuto situaci řešit. Podle toho se ČSSD zachová, řekl dnes Hamáček novinářům po večerním jednání užšího vedení své strany.

"Česká republika se dostala na hranu ústavní krize," prohlásil Hamáček v souvislosti s dnešním Zemanovým oznámením. Prezident uvedl, že odmítá ultimáta, a že tedy Antonína Staňka (ČSSD) do konce června nenahradí Michalem Šmardou, jak ČSSD požaduje.

"Ústava hovoří o tom, že pokud předseda vlády navrhne ministra k odvolání, tak prezident této žádosti vyhoví," uvedl Hamáček. V pátek dopoledne se chce proto od Babiše dozvědět, jak je připraven tuto situaci řešit. "A podle toho bude sociální demokracie dál postupovat," podotkl.

Předseda ČSSD uvedl, že od předsedy vlády a ANO bude chtít slyšet, jaký má Babiš plán a jak chce postupovat. Tématem jednání bude podle Hamáčka i požadavek ČSSD, aby se situace vyřešila do konce června. Schůzka se má uskutečnit na Úřadu vlády. Babiš dnes uvedl, že kvůli Zemanovu postoji k výměně ministra kultury nevidí důvod, proč na prezidenta podávat kompetenční žalobu, jak chtěla ČSSD.

Hamáček k obsahu své dnešní podvečerní schůzky se Zemanem uvedl, že "pan prezident hovořil o tom, jak on vidí celou tu situaci". "Byla to výměna názorů, já tu diskusi naši nechci dál komentovat, ale myslím, si, že to moje úvodní vyjádření celkem popisuje situaci," dodal šéf ČSSD.

Zeman odpoledne odmítl ultimáta ohledně výměny ministra kultury. Navrhl prý Hamáčkovi i Staňkovi setkání v půli července po své dovolené. Chtěl by sehrát roli mírotvůrce a oba politiky ČSSD usmířit. Šmardovi prý oznámil, že buď se stane ministrem kultury a pomůže sobě, nebo volebním manažerem ČSSD a pomůže sociální demokracii.

Sociální demokraté před týdnem podmínili setrvání v koaliční vládě s Babišovým ANO mimo jiné výměnou na ministerstvu kultury. Pohrozili i žádostí o podání kompetenční žaloby na prezidenta k Ústavnímu soudu.

Staněk rezignoval v půlce dubna po protestech, jež v kulturní obci vyvolalo jeho odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení.