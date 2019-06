Jsem příliš slušný, vysvětloval své odvolání Staněk. Přirovnal se i ke Karlu IV.

Během středeční velmi dlouhé rozpravy v Poslanecké sněmovně vystoupil také odvolávaný ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Ve svém půlhodinovém projevu prohlásil, že mu ve funkci uškodila jeho slušnost, a neváhal se přirovnat ke Karlu IV., když hovořil o svých zásluhách v roli ministra kultury. Jeho projev posléze ocenil i předseda opozičního klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Na úvod svého vystoupení ve sněmovně se ministr kultury Antonín Staněk vrátil ke kauze odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, která byla jedním z důvodů, proč ČSSD navrhla ministrovo odvolání.

Staněk je stále přesvědčen, že tak musel jednat s ohledem na zákon: "Já si totiž neumím představit jediného prostého člověka v této zemi, který by si mohl dovolit říci své kancléřce - on totiž kancléřku nemá, protože si ji nemůže dovolit - aby mu podepsala odměnu 1 120 000 korun, protože si prostě přeje určitý plat, chce ho mít a bude ho mít za jakoukoli cenu."

To, že je s ním jeho vlastní strana nespokojená a žádá jeho odvolání, i když podle svého názoru odváděl dobrou práci, si vysvětluje svou slušností. "Já jsem si vždycky říkal, že slušnost není slabost. A kolegové mi to vytýkali. Říkali: Víte, pane ministře, vy uděláte spoustu věcí. Jenomže vy jste slušný, necháte na sobě dříví štípat a oni po vás kydají hnůj. Ano, udělal jsem chyby, dopustil jsem se některých věcí, které bych třeba zpětně neudělal. Ale kdo z vás jest bez chyby?" uvedl Staněk.

Jako příklad své dobře uvedené práce uvedl péči o památky, kdy se i přirovnal ke Karlu IV. "Já si myslím, že po celé České republice je spousta měst a obcí, které znají jméno Staněk právě proto, že jsme tam pomohli s památkami a dalšími věcmi. Ano, toto mi bude vytýkáno. Jakoby Karel IV. řekl: Vy mi vytýkáte mou starost o mé Čechy. Vy mi vytýkáte mou starost o památky," bránil se Staněk.

Dnes nejlepší projev ministra, ocenil Stanjura

Ve svém projevu Staněk převážně reagoval na předchozí projev poslance Martina Baxy (ODS), který mu vytýkal mimo jiné i to, že veřejně obhajoval návrh KSČM na zdanění církevních restitucí. Staněk se ale bránil tím, že jen hájil program ČSSD a bude rád, když Ústavní soud ten problém konečně vyřeší. "Jasně, Staněk, to je ten, který ty církve chce zadupat pod černou zem. Ale nenapadejte mě za to, že hájím program sociální demokracie. Já jsem jenom držel slib, který jsme dali my našim voličům," vysvětloval.

Jeho projev následně ocenil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, který ho ale upozornil, že by se neměl snažit přesvědčit o svých úspěších opozici, ale svou stranu a premiéra, protože to právě oni navrhli jeho odvolání. "Byl to nejlepší projev po těch, já bych řekl mdlých, někdy až trapných, někdy až drzých, pane ministře zdravotnictví, vystoupeních. Nečekejte ale od opozice, že vás bude chválit a hájit," dodal Stanjura.

Hamáček jede za Zemanem, večer se sejde ČSSD

Ministr kultury Staněk podal rezignaci poté, co odvoláním ředitele Národní galerie a Muzea umění Olomouc ztratil podporu ČSSD. Jeho rezignaci ale prezident nepřijal, proto tedy premiér podal návrh na ministrovo odvolání. Protože ale Miloš Zeman s odvoláním otálí, setká se s ním dnes na Vysočině předseda ČSSD Jan Hamáček. Situaci kolem výměny ministra bude poté večer řešit také užší vedení ČSSD.

Hamáček nevylučuje, že bude usilovat o kompetenční žalobu na prezidenta. Nicméně o tomto nejzazším kroku zatím nechce hovořit. Tvrdí, že Zeman kategoricky nevyloučil jmenování Michala Šmardy. Věří, že se situace do neděle 30. června vyřeší. Teprve kdyby se tak nestalo, svolá ČSSD mimořádné jednání předsednictva, které rozhodne o dalším postupu.