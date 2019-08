Nejen faraonova nekropole. Poznejte největší objevy českých egyptologů, slaví 100 let

Abúsír

Abúsír je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Egyptě. Místo, které se ve staroegyptštině nazývalo Per Usir neboli sídlo Usira (boha zemřelých), je rozsáhlým pohřebištěm především panovníků páté dynastie a jejích blízkých. Nachází se asi 25 kilometrů jihozápadně od Káhiry a archeologové z Českého egyptologického ústavu zde působí již od počátku 60. let. Právě čeští egyptologové zde jako první použili do té doby neobvyklé geofyzikální metody při průzkumu lokality. To jim vyneslo privilegované postavení mezi zahraničními archeology a největší koncesi zahraniční expedice v Egyptě na stovky hektarů vykopávek. Kromě pyramidových komplexů několika panovníků 5. dynastie se tu nacházejí pohřebiště úředníků a kněží z doby 3. až 6. dynastie, ale také šachtové hrobky ze sajsko-perské doby (kolem roku 525 př. n. l).