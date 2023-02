Češi poslali Turecku a Sýrii přes 66 milionů. Pomoc na místě komplikuje sníh a mráz

Při pondělním zemětřesení v Turecku a Sýrii zemřelo přes dvacet tisíc lidí, tisíce dalších utrpěly zranění. Mnoho lidí nemá střechu nad hlavou, jídlo ani pitnou vodu. Právě tyto základní potřeby se jim snaží zajistit i české humanitární organizace, kterým Češi dosud poslali přes 66 milionů korun, nejvíce Člověku v tísni.

Největší částku na pomoc Turecku a Sýrii, které zasáhla zkraje týdne dvě silná zemětřesení, zatím vybrala organizace Člověk v tísni. K pátečnímu odpoledni se na účtu sbírky sešlo přes 53 milionů korun. Organizace pomáhá v obou zasažených zemích, výrazněji ale v Sýrii.

Samosprávám tam předala například 50 tisíc litrů benzinu pro potřeby záchranářů, kterým navíc zajišťuje teplé jídlo ve spolupráci s místními jídelnami a dobrovolníky. Člověk v tísni také bude platit lidem, kteří odklízejí trosky po zemětřesení, nebo pomáhat nejvíce postiženým rodinám k zajištění nového ubytování.

Organizace má přes 500 zaměstnanců, kteří dlouhodobě pomáhali Syřanům za občanské války, jež začala v roce 2011. Všichni nyní okamžitě začali pomáhat lidem postiženým zemětřesením. "Práci soustředíme do oblastí v Sýrii, kde jsou kapacity a schopnosti místních úřadů výrazně menší než v Turecku," popsal regionální ředitel pro oblast Blízkého východu Tomáš Kocian. Dodal, že v Turecku pomáhají ve městě Antakiya, které patří k nejvíce postiženým.

Podle ředitele organizace Šimona Pánka je Turecko dostatečně bohatý a funkční stát na to, aby dokázal na obdobnou katastrofu rychle a dostatečně reagovat. "Situace v Sýrii je kvůli stále trvajícímu konfliktu daleko méně přehledná, zejména v oblastech, které nejsou pod kontrolou vlády," říká Pánek.

Podle něj je následkem konfliktu třeba nedostatek těžké techniky nebo potravin a hygienických potřeb. Právě jídlo, vodu a hygienu se snaží Člověk v tísni věnovat, poté se zaměří na obnovu poškozených nebo zničených domů a infrastruktury.

Charita Česká republika podle jejího mluvčího Jana Oulíka vybrala přes 7,5 milionu korun. Peníze půjdou především na potravinové a hygienické balíčky, pitnou vodu nebo zimní oblečení, deky či matrace pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. V Turecku již pomáhá místní odnož Charity, která obstarává krizová centra pro lidi bez domova a rozdává teplé oblečení a jídlo.

"Současná situace na místě je kritická. Záchranné akce navíc silně komplikuje tuhý mráz a husté sněžení," popsala ve čtvrtek pracovnice Charity ČR v Turecku Irena Menšíková.

Právě zima se stává problémem pro přeživší. Partnerské organizace Charity už vytipovávají místa pro vznik dlouhodobých přístřeší pro lidi bez domova. Podle odhadů organizace dosáhly materiální škody 22 až 220 miliard korun a severní část Sýrie, kterou zemětřesení zasáhlo nejvíce, byla často místem, kde skončili váleční uprchlíci z jihu země.

Nadace ADRA vybrala k páteční 11. hodině zhruba 4,6 milionu korun, informovala mluvčí Ema Klementová. "Vzhledem ke vzdálenosti do Sýrie nebo do Turecka nemá smysl posílat hmotnou pomoc, ale má smysl poslat peníze, za které my můžeme na místě koupit potřebnou pomoc," osvětlil vedoucí zahraničních projektů organizace Zbyněk Wojkowski.

Také ADRA se snaží lidem bez domova zajistit přístřeší a nakupuje základní a hygienické potřeby nebo oblečení, s čímž mohla díky svému dřívějšímu působení v zemi začít bezprostředně po zemětřesení.

Přes 2,2 milionu korun dárci poslali Českému červenému kříži, který spolupracuje s mezinárodním ústředím Červeného kříže i s muslimskou obdobou Červený půlměsíc. Právě turecký a syrský půlměsíc mobilizovaly pátrací týmy, pomáhají s evakuací přeživších nebo poskytují psychickou podporu lidem, kteří zažili trauma nebo přišli o blízké.

Diakonie Českobratrské církve evangelické vybrala od dárců 690 tisíc korun, díky kterým mohou rozdávat oblečení lidem, kteří se ocitli bez domova a musí přežívat venku. "Náš partner na místě jen za první den rozdal 3340 zimních bund, 1512 kusů dalšího oblečení, 3196 setů pletených čepic, rukavic a šál a 2365 pletených svetrů," napsala diakonie s tím, že nyní je třeba postiženým poskytnout stany, matrace a přikrývky.

Podobně pomáhají také například Lékaři bez hranic. Ihned po zemětřesení poskytli podporu 23 zdravotnickým zařízením v zasažených syrských provinciích. "Darovali jim lékařské sady a posílili jejich personál," popsala mluvčí organizace Kristýna Macháčková.

Video: Záběry z dronu na následky zemětřesení v turecké provincii Hatay (10. 2. 2023)