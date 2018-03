Češi bohatnou, mohou si dovolit dražší drogy. Za kokain utrácejí i lidé nad padesát

před 2 hodinami

V posledních letech roste čistota kokainu, který se na ulici prodává. Kvůli bohatnutí Čechů na něj dosáhne více lidí a ve velkých městech si lidé za kvalitní drogy neváhají připlatit.

Praha - České ekonomice se daří a společnost bohatne. Především ve velkých městech tak roste i počet lidí, kteří mají zájem o kvalitní drogy a nevadí jim si za ně připlatit. Mezi látky, které movití lidé užívají nejčastěji, patří kokain. Cena jednoho gramu této drogy se pohybuje kolem dvou až tří tisíc korun.

"Nabídka takových drog se zvyšuje. Jde tedy usuzovat, že se zvýšila i jejich dostupnost, což může souviset s kupní silou lidí," řekl Aktuálně.cz ředitel protidrogové centrály Jakub Frydrych k nabídce luxusnějších drog, mezi které kokain patří. Jedná se totiž o takzvanou statusovou drogu, jejímž užíváním lidé zároveň demonstrují i své společenské postavení.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je kokain populární především v Praze a velkých městech. "Tam, kde jsou peníze, hodně narůstá obliba party, kde se kokain objevuje. Dnes je tato droga ale i záležitostí dospělé populace nad padesát let. Je všude, kde jsou peníze," popsal Vobořil.

V posledních letech roste i čistota narkotik, která se prodávají na ulici. "Řada drog, které uživatelé koupí, má v sobě příměsi," vysvětluje Vobořil. Uživatel ale nemusí vědět, jak moc "kvalitní" drogu kupuje. Kvůli tomu roste i nebezpečí, že neodhadne dávku, a může dojít k předávkování. Příměsi navíc mohou škodit více než samotná droga.

"Už dlouhé měsíce víme, že se hlavně v Praze prodává více než 80procentní kokain. Výjimkou ale není ani vyšší kvalita. Je to jednoduše tím, že lidé mají více peněz, a tak experimentují a chtějí zkoušet kvalitu, za kterou si rádi připlatí," říká jeden z policistů, který se problematikou zabývá přímo v terénu.

Čistější kokain

Růst čistoty kokainu ukazují i vládní data. Od roku 2011 kvalita čtyři roky za sebou klesala a poté se trend zlomil. V roce 2014 byla čistota podle vzorků průměrně 25,9 procenta, z posledních dat z roku 2016 je to už 42,5 procenta.

"Pokud jde o užívání kokainu v prostředí nočního života a zábavy, tam pozorujeme od začátku tisíciletí nárůst. Při srovnání s jinými látkami se míra zkušeností s pervitinem a kokainem vyrovnala," míní vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Upozorňuje, že se ale musí s hodnocením trendů postupovat opatrně, protože řada studií se nedá porovnat mezi sebou kvůli odlišné metodice.

Cena kokainu se také už řadu let nezměnila. "Jeho průměrná nominální cena je už roky stejná, vzhledem k inflaci se tedy dá říct, že je poměrně levnější," dodal Mravčík. Naopak platy a kupní síla Čechů v posledních letech rostou.

Česko je však podle odborníků specifickým trhem a v oblasti tvrdých drog u nás dominuje pervitin. Ten se do velké míry právě z tuzemska vyváží i do západních zemí a do Skandinávie, kde je jinak více rozšířený kokain, kterému naopak na českém "drogovém trhu" patří jednotky procent.