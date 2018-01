Žádná krabice s banány. Pašeráci schovali stovky kilogramů kokainu do ananasů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Portugalská a španělská policie zadržely stovky kilogramů kokainu z Jižní Ameriky. Droga se ukrývala v čerstvých ananasech. | Video: Reuters | 01:00

Španělští a portugalští policisté zabavili celkem 745 kilogramů kokainu, který se ukrýval uvnitř ananasů. Droga mířila z Panamy do portugalské metropole Lisabonu. Policie našla ananasy s bílým práškem v lodních kontejnerech gangu, který předtím zadržela. Celkem zatkla devět lidí. V čele pašerácké skupiny stáli Kolumbijci, vyšetřovatelé ji měli v hledáčku už od loňského dubna. Policie pak zasáhla také v laboratoři, kde se drogy ředily. Je to už poněkolikáté, co evropští policisté zadrželi zásilku ovoce, ve které byl ukrytý kokain. Většinou ale šlo o kontejnery s banány. Před téměř třemi roky takto našli mezi banány v pražském obchodě Lidl sto kilogramů drogy.

