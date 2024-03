Černý kašel má druhou oběť. Pacientka měla i další zdravotní potíže

V Česku letos zemřel druhý člověk nakažený černým kašlem. Pacientce bylo 84 let. Kromě černého kašle měla i další infekci, nejde tedy o jasnou příčinu úmrtí. Za týden však přibylo 1151 nových případů a od začátku roku jich je už 4253. Počty případů černého kašle v Česku tak jsou v současné době nejvyšší od 60. let minulého století. Vyplývá to z týdenní zprávy zveřejněné Státním zdravotním ústavem.

Případy, kdy lidé nakažení černým kašlem zemřeli, se v ČR několik let neobjevovaly, loni Státní zdravotní úřad evidoval jeden případ. První nakažený dvaašedesátiletý muž z Náchodska zemřel v únoru. Pacientka, která žila v domově seniorů, byla hospitalizována na začátku března. Související Koho černý kašel ohrožuje nejvíc a kdy se přeočkovat? Nejčastější otázky kolem nemoci "Měla oboustranný zápal plic s vážnými dýchacími obtížemi, které vyústily v selhání srdce. U ženy bylo zjištěno jak onemocnění černým kašlem, tak streptokokovou infekcí, z nichž obě nemoci mohou způsobit zápal plic," řekla mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Nelze tedy definovat, na kterou z infekcí žena zemřela, hlavní diagnózou zůstává selhání srdce. Nejvyšší nemocnost je mezi mladými Pacienti jsou různého věku, seniorů nad 65 let je mezi nimi 289, tedy zhruba sedm procent. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na tiskové konferenci k epidemické situaci 15. března na dotaz, zda by se právě senioři neměli přeočkovat, uvedla, že nejvyšší nemocnost je mezi teenagery. "Starší lidé byli očkováni v dětském věku, ale přeci jenom ta imunita trošku poklesne," dodala s tím, že Národní imunizační komise, která schvaluje, jaká očkování budou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, podle ní rozhodne během několika týdnů. "Navrhuje se jedno přeočkování v dospělém věku," dodala. Nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině 15 až 19 let, tvoří asi třetinu nakažených. Mezi nemocnými je i 76 dětí do jednoho roku života. Děti jsou proti černému kašli očkovány povinně, jde o součást hexavakcíny. Dostatečně chráněny jsou ale až ve čtyřech měsících po druhé dávce, odborníci proto doporučují očkovat těhotné. Všichni dospělí si ale vakcíny musí sami zaplatit, pojišťovna jim část vrací ve formě příspěvku z fondu prevence. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek řekl, že pojišťovna přispívá 500 korun a zvažuje se i jeho navýšení. Vakcíny stojí v ordinacích a očkovacích centrech od zhruba 700 do 1500 korun. Související Za černý kašel nemohou Ukrajinci, ale rodiče, kteří neočkují své děti, řekl Válek Nejvíce nemocných je v Jihočeském (780) a Středočeském (634) kraji, na Vysočině (512) a v Praze (458). Asi tři procenta nemocných potřebují hospitalizaci. Pro srovnání s chřipkou bylo v končící chřipkové sezoně hospitalizovaných s vážným průběhem asi 400 lidí, zemřelo 94 z nich. Státní zdravotní ústav také v tiskové zprávě jako dezinformaci odmítl spojování nárůstu počtu případů černého kašle s migrací z Ukrajiny. "Z tisíců infikovaných se u deseti osob jedná o uprchlíky z Ukrajiny a v 16 případech jde o import neboli dovezenou infekci z cest ze zemí jako Rakousko, Itálie či arabské emiráty," doplnila mluvčí.